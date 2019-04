Desazon de citricultores con funcionarios y legisladores: “Guardan bajo la alfombra los problemas de las economias regionales”

Dante Grigolatto, vicepresidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), comentó sobre la realidad que atraviesa el sector citrícola, haciendo particular hincapié en la falta de respuestas de funcionarios, legisladores provinciales y nacionales que conociendo bien las dificultades de la actividad no dieron respuestas.

Consultado por la reunión con el presidente Mauricio Macri, el dirigente comentó que “quien participó de la reunión fue el presidente de la Federación del Citrus, se pudieron plantear los problemas del sector que vienen desde hace mucho tiempo y hasta ahora no tienen solución”.

“El presidente de la Nación se comprometió a trabajar en algunos puntos, por ejemplo el tema del registro de personal, juicios laborales y rentabilidad del sector”, destacó el citricultor y detalló que “nosotros venimos trabajando con el Sindicato Obreros de la Fruta para registrar algunos trabajadores dentro del convenio”.

Explicó, al respecto, que “como se sabe esta actividad tiene recambio de personal todo el año y no existe una figura bajo la cual se pueda registrar en alguna categoría a los trabajadores de la cosecha, la poda, y el raleo. Eso es un problema porque trae aparejado la industria del juicio que se ha establecido en la zona y causa muchísimo daño”.

“GUARDAN BAJO LA ALFOMBRA LOS PROBLEMAS”

Reconoció que “algunos de los planteos que fueron presentados, eran algo desconocido para el presidente y la verdad esto nos sorprendió porque hace años venimos hablando con senadores, ministros, diputados nacionales sobre los problemas de las economías regionales”, recordó y lamentó: “por eso nos parece hasta raro que eso no haya llegado al presidente”.

“La sensación que nos da es que los funcionarios guardan bajo la alfombra los problemas de las economías regionales que son, en su gran mayoría, las actividades que generan mano de obra”, aseveró.

Y opinó que “realmente entendemos que no hay intensiones de solucionar los problemas por parte de quienes están conduciendo el país. El presidente fue claro, pidió un tiempo para ocuparse de estos problemas”.

MÁS PLANTEOS Y EL NINGUNEO DE LOS LEGISLADORES

“Está claro que las economías regionales no pueden estar encuadradas en la misma situación que las grandes empresas multinacionales”, enfatizó Grigolatto. “No podemos pagar los mismos impuestos que los más grandes. Tiene que haber una diferenciación, nosotros producimos alimentos perecederos, vender una fruta en el mercado no es lo mismo que fabricar un producto que no se echa a perder”.

Mencionó, además, otros planteos hechos al presidente argentino :”plantemos la necesidad de hacer una Ley de Promoción de Economías Regionales, no sólo para la citricultura sino que contemple a todas las actividades de este país que tienen estos problemas”.

“Necesitamos que se regularice el tema de aportes patronales que son altísimos en este país”, pidió y para concluir hizo referencia a diputados y senadores: “Nuestros legisladores conocen muy bien nuestras dificultades, creímos que podían traernos soluciones pero la verdad que nos han olvidado, ninguneado y hoy estamos en la misma situación que hace muchísimos años”.

Fuente: Campo en Acción.