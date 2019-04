Bordet, Cresto y Stratta cerraron campaña en Concordia con augurios de triunfo electoral

A pocas horas de comenzar la veda electoral, el intendente Enrique Cresto se refirió a la campaña electoral y convocó a la ciudadanía a participar de las PASO. “Es importantísimo recuperar el valor del voto como expresión democrática. Hay que promover que la ciudadanía vote a conciencia y que el voto sea una verdadera herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida, consolidar derechos y marcar rumbos”, dijo el jefe comunal, quien se presenta como precandidato para renovar su cargo en el municipio local por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos Lista 2.



Cresto participó en los últimos días de varias reuniones y actividades proselitistas; para finalmente acompañar en la tarde de ayer al gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Desarrollo Social Laura Stratta en el encuentro provincial de mujeres que se realizó en Concordia, a modo de cierre de campaña del Frente Creer. Los precandidatos a legisladores provinciales Armando Gay (a senador), Ángel Giano y Julio Solanas (a diputados provinciales) también estuvieron presentes en el multitudinario encuentro que bajo el lema “Mujeres que creen” reunió en el club Ferrocarril a mujeres de distintas localidades entrerrianas.

Cresto, Stratta y Bordet fueron los principales oradores, en un encuentro en el que se puso en primer plano la paridad de género y la unidad del peronismo que impulsa la Lista 2. “Hoy las mujeres tienen un papel preponderante en la sociedad, que lo han ganado luego de una larga lucha de muchas décadas”, señaló Cresto al concluir el acto. “El peronismo otorgó el voto femenino, logrando que sea realmente universal la votación. Sin dudas, en nuestra fuerza política las mujeres son protagonistas de grandes logros”, remarcó.

“En nuestra gestión, las mujeres ocupan lugares claves. Hay secretarías estratégicas como la de Economía o la de Obras Públicas que son conducidas por mujeres. Así como también Obras Sanitarias es dirigida por mujeres y una de las secretarías más sensibles, como la de Desarrollo Humano, es también conducida por una mujer; pero también hay muchas mujeres en distintos cargos y en el Concejo Deliberante. Y estoy seguro que eso nos ayudó a hacer mejor las cosas en estos últimos años”, detalló Cresto, para luego convocar “a todas las mujeres a militar el triunfo de la Lista 2 este domingo, para que Concordia le otorgue un respaldo contundente al gobernador Gustavo Bordet”.

CON LA MIRADA PUESTA EN OCTUBRE

Si bien la mayoría de las encuestas y estudios de opinión que circulan por estas horas le auguran a Cresto un triunfo con amplias ventajas en Concordia, el joven intendente insistió en la importancia estratégica de esta ciudad como bastión electoral y la lectura política que dejarán los resultados del domingo. “Una ciudad como la nuestra no es viable en una Provincia que no es bien conducida y en un país mal gobernado. Y qué mejor conductor para Entre Ríos que un gobernador como Gustavo Bordet, que está haciendo una muy buena gestión y que además conoce muy bien los problemas de Concordia, porque fue ocho años intendente de nuestra ciudad. Por eso tenemos que trabajar mucho en estos días que restan y este domingo, para que las PASO marquen una clara diferencia a favor del peronismo; de manera tal de consolidar esos resultados en las generales y respaldar con votos la continuidad de nuestro Gobernador. Pero no solo por el bien de los entrerrianos, si no también para que Gustavo Bordet sea uno de los gobernadores que tenga voz y poder de decisión en las definiciones que determinarán qué propuesta electoral pondremos a consideración de todos los argentinos cuando haya que definir quién gobernará la Argentina después de Macri y cómo vamos a hacer para sacar adelante el país”, argumentó Cresto.

EL VERDADERO CAMBIO

Luego se refirió a las diversas manifestaciones de apoyo que recibió en la recta final de las PASO. “Estas elecciones del 14 de abril son como una gran encuesta. Nuestra mejor campaña es la gestión que hemos realizado. Emprendimos un cambio transformador en Concordia”, subrayó. “Nunca se vio tanta obra pública en simultáneo en todos los barrios, pese a que tenemos un contexto nacional adverso. Por primera vez se estableció el ingreso por Concurso a la Municipalidad, tenemos equilibrio fiscal, una administración ordenada, y hemos definido siempre en consenso y articulando con las instituciones de la ciudad, la planificación de Concordia para las próximas décadas”, precisó.

“Muchas de las cosas que hicimos tuvieron resistencia al principio, pero hoy contamos con el acompañamiento de todos los sectores que vieron que se trata de cambios para bien de toda la sociedad. Reorganizamos los vendedores ambulantes en la Peatonal, está en marcha la relocalización de muchas familias que sufren la inundación, y con mucho esfuerzo estamos llevando adelante el Programa de Eliminación de la Tracción A Sangre”, puntualizó. “Todas estas acciones, y muchas otras, llevan mucho tiempo de gestión, de diálogo, de planificación. No se hacen de un día para el otro. Requieren de trabajo y compromiso, y hoy Concordia tiene el orgullo de poder decir que es una de las pocas ciudades de todo el país que tiene en marcha al mismo tiempo programas de inclusión y de transformación social que trascienden esta gestión, porque en poco tiempos y trabajando en conjunto con todos los sectores pudimos establecer Políticas de Estado que van a marcar el rumbo para el crecimiento de Concordia durante varios años”, enfatizó.

Por eso, sostuvo, “nuestra campaña se basa en lo que hemos hecho y en la profundización de las políticas que implementamos. Políticas que impulsan el desarrollo con inclusión, el crecimiento de la ciudad siempre con la mirada de la justicia social”, concluyó.