Causa contra Cresto por presunto peculado: Petit renuncio al rol de defensora y Arias pidio que se aparte al juez Mautone

El Fiscal José Emiliano Arias pidió a la Jueza de Apelación María del Luján Giorgio que deje sin efecto la decisión adoptada por el Juez de Garantías Darío Mautone que lo apartó de la investigación de la causa por presunto peculado, en la que está imputado, junto a otros funcionarios, el intendente de Concordia, Enrique Cresto. Arias solicitó además que Mautone deje de ser el juez del caso, con el argumento de que incurrió en un “quebrantamiento de su imparcialidad”.

En consecuencia, quedó en manos de la jueza María del Luján Giorgio decidir ya no sólo sobre la continuidad del fiscal de la causa sino también del juez de garantías. La magistrada dará a conocer su resolución el próximo jueves 25 de Abril a las 7:45.

EL PORTAZO DE PETIT

La primera sorpresa que deparó la audiencia fue la ausencia de la abogada María de los Ángeles Petit, quien el miércoles a última hora presentó su renuncia al ejercicio de la defensa del imputado Guillermo Von Zellheim.

Así, en apenas cinco minutos, se derrumbó el recurso de Petit contra la decisión de la Justicia de Garantías que había validado todo lo actuado hasta ahora por el Ministerio Público Fiscal en la investigación de la causa.

Enseguida tomó la palabra el fiscal Mario Guerrero, quien dio lectura a los cuatro hechos imputados a Enrique Cresto, Alfredo Francolini, Guillermo Von Zellheim, Jorge Mendieta, Oscar Alberto Santana y Héctor Zubeldía, además de precisar cuáles son los delitos en que habrían incurrido: “peculado” y “falsedad ideológica de instrumento público”.

El fiscal José Arias aseguró que el juez Darío Mautone incurrió en “contradicciones” y “arbitrariedades manifiestas” al decidir separarlo de la causa que investiga el presunto peculado en la Municipalidad de Concordia.

Arias consideró que la determinación que adoptó Mautone, en caso de ser validada, tendría consecuencias mucho más allá de esta causa en particular, al erosionar pilares fundamentales del “sistema acusatorio” instaurado en Entre Ríos.

Arias también ocupó un tramo de su exposición a su parentesco con Eduardo Asueta como excusa para apartarlo de la causa. Sostuvo que la decisión de Mautone “prescindió absolutamente de cualquier prueba que refleje el presunto interés de Asueta en el resultado de este caso”.

“Asueta no puede ser imputado en este caso porque no es funcionario de la municipalidad y tampoco es víctima del caso y no tiene ninguna otra participación. Por lo tanto, entender que cualquier conflicto que pudiera haber entre Asueta y alguno de los imputados pueda guiar la actuación de un fiscal me parece que constituye un exceso indebido, ilógico e infundado”, dijo Arias.

También puso de relieve que Alfredo Francolini, una vez imputado, no formuló recusación alguna. “Cresto formuló recusación por otros motivos, que tenían que ver, como se dijo en la audiencia, con que se había enterado por los medios de la imputación, cuando quedó claro que me había llamado por teléfono el mismo día que se lo imputó, faltó a la verdad y eso lo llevó a desistir de recurrir el rechazo de la recusación. Ni siquiera recurrió ante al fiscal coordinador el rechazo de la recusación, porque eran absolutamente falsos los hechos en los cuales se apoyaba. Los únicos que alegaron el vínculo con Asueta fueron Von Zellheim y Santana. Este último tampoco recurrió una vez que se le rechazó la recusación. Sí lo hizo Von Zellheim, pero resulta que no participó de ninguna contienda electoral. O sea, el conflicto que invoca es inexistente. Ni siquiera Cresto y Francolini invocan el conflicto de intereses. Lo afirma Von Zellheim. No sólo que no está probado dicho conflicto sino que Von Zellheim es ajeno absolutamente a la contienda electoral”, insistió Arias.

LA INTROMISIÓN DE MAUTONE EN LA LABOR DE LOS FISCALES

Según José Arias, el juez Mautone “se metió a comparar la situación de los imputados de esta causa con otros”. “Llegó a decir que sería un caso parecido a un homicidio con tres autores y que no se puede investigar solo a uno. Eso no solamente es inapropiado que lo diga el juez, porque constituye una intromisión en la acción penal, sino también que es falso, porque la Fiscalía tiene un criterio de selección y puede imputar a determinadas personas y no a otras. Esos criterios que utiliza el juez diciendo quiénes deben ser imputados y quiénes no son reservados absolutamente a los fiscales y que nada tiene que decir o valorar al respecto. Es una interferencia más del juez a la tarea de la fiscalía”.

“Reitero la importancia de que los jueces asuman su rol -insistió Arias-, sabiendo que tienen el mayor poder de todos, que ningún fiscal puede hacer cosas que no pasen por el filtro de los jueces, por lo cual no hay que tenerle miedo al fiscal que actúa. Sí hay que tenerle miedo en todo caso a los jueces que no controlan lo que hace el fiscal”.

“En este caso particular -recordó- el juez había tenido intervención previa en una requisa personal que solicité para Von Zellheim, con lo cual tuve que explicarle el caso, las imputaciones, las pruebas que había. A todo eso lo valoró el juez para autorizar la requisa. Ese control, en la medida en que es ejercido, disipa cualquier arbitrariedad que se pueda endilgar a la actuación de los fiscales. Son los jueces que tienen el poder y no tienen que sentirse abrumados porque no puedan decir qué fiscal actúa o cuál no. Eso último es materia propia del Procurador General y del Fiscal Coordinador. Por todo esto voy a solicitar que se revoque la resolución que hizo lugar a la recusación mía y que se aparte al juez”, concluyó.

Fuente: El Entre Ríos