Los estatales rechazaron la oferta salarial del gobierno

Se ofreció un aumento del 22 por ciento, pero a diferencia de lo sucedido con los docentes, no hubo propuesta de cláusula gatillo para el segundo semestre.

Se cumplió este miércoles una nueva reunión paritaria entre los gremios ATE y UPCN con el gobierno provincial.

“Estamos muy disconformes, la propuesta fue rechazada directamente en la mesa”, dijo el secretario general de ATE, Oscar Muntes y admitió que se espera una nueva oferta “que podamos considerar”.

Entre las críticas está que la oferta no tiene en cuenta “la pérdida del poder adquisitivo del año 2018, no se contempla a los trabajadores bajo la modalidad de contrato de obra y no hubo contestación fehaciente a la contrapropuesta que hemos planteado”, sostuvo Muntes.

También la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, confirmó el rechazo del gremio, y explicó que “no podemos admitir situaciones desventajosas para nuestros trabajadores como es el caso de no prever el desarrollo del segundo semestre para proteger el salario”.

Mientras que a los docentes el gobierno propuso dos cláusulas de liquidación automática trimestrales para el segundo semestre, a los estatales sólo planteó volver a juntarse en julio para discutir.

UPCN adelantó que convocará en las próximas horas a sus cuerpos orgánicos para resolver los pasos a seguir, “para que la paritaria tome otra dirección”.