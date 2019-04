El Consejo de la Produccion destaco la declaracion de Emergencia Citricola

En la reunión plenaria del Consejo de la Producción, conformado por la Municipalidad y representantes de los sectores productivos de la ciudad, se analizaron varios temas que hacen a las urgencias por las que atraviesan las economías regionales. En este sentido, se destacó la media sanción en la Cámara Baja que obtuvo el proyecto de Declaración de Emergencia Citrícola que presentó la Diputada Nacional Mayda Cresto.



“Esta reunión plenaria había pasado a un cuarto intermedio, porque había varios temas que las instituciones debían tomar conocimiento o bien debíamos esperar ciertas definiciones, y hoy se retomó la reunión para poder avanzar en el análisis del temario planteado”, señaló Marcos Follonier, Coordinador General del Consejo Municipal de la Producción.

En este sentido, el economista señaló que uno de los temas abordados fue la declaración de emergencia para la actividad citrícola en cuatro provincias del país, entre ellas Entre Ríos, que impulsó la Diputada Nacional Mayda Cresto y que esta semana obtuvo la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto de ley que dispone la emergencia citrícola, productiva, financiera y social, por el termino de 365 días, para Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. “Este proyecto es fruto de un trabajo articulado con el intendente de la Ciudad de Concordia, Enrique Cresto, que está muy preocupado por este tema y viene trabajando codo a codo con los productores citrícolas para mantener a flote al sector”, explicó la legisladora nacional en el recinto.

Follonier señaló que “todos los integrantes del Consejo de la Producción destacamos esta iniciativa y la media sanción que tuvo” y “esperamos que sea rápidamente tratado en el Senado y aprobado de igual forma”.

Por otro lado, señaló que “el sector arandanero está atravesando una situación similar a la del sector citrícola” y “además tiene otros problemas, como la cuestión energética, el ordenamiento del sector laboral, la puesta del producto en el mercado, que son temas que se están discutiendo”. En el plenario del Consejo de la Producción “también se avanzó en el “Bono Verde”. El Gobernador Gustavo Bordet firmó un convenio para el sector foresto-industrial, que posibilitaría generar recursos para lograr el despegue de la actividad, que viene muy castigado, sobre todo en el sector industrial”, dijo.

Follonier indicó que “el intendente Enrique Cresto, los equipos técnicos del Municipio y el Consejo de la Producción, han mantenido varias reuniones con representantes de distintos mercados internacionales y de gobiernos de Europa y de Oriente, y junto al Gobierno Provincial, no sólo viendo la posibilidad de lograr condiciones para la inversión sino también para colocar nuestros productos. Hay buen ánimo, pero no hay todavía condiciones que indicarían que ya podemos operar. Hay que superar barreras de calidad y de condiciones que ponen esos mercados, hay que trabajar mucho no solamente desde el Consejo de la Producción sino también desde otros organismos tanto públicos como privados, para poder avanzar y así generar el desarrollo necesario para la región”, concluyó.