Salud provincial ratifico que “al termino de abril siguen faltando 5 vacunas”

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de un comunicado, “desde su rectoría sanitaria ratifica absolutamente el contenido de la carta documento enviada a la Nación producto de la faltante de vacunas lo cual definitivamente vulnera un derecho constitucional y como consecuencia, deja fuera de enfoque a la inmunización como una de las principales herramientas de prevención sanitaria”. Y agregó: “A la fecha de hoy, en la cámara de vacunas provincial, no hay en stock de: Antimeningococcica (Menveo), varicela, hepatitis A, SALK (para la poliomelitis) y la VPH que es para la prevención de cáncer de cuello de útero primordialmente”.

“El posicionamiento de distintas entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, van en la misma linea que lo que este Ministerio de Salud planteó en el instrumento legal enviado este lunes a Nación, a raíz de la constante falta de vacunas que viene afectando al calendario oficial y de ese modo, redujo a disparadores menores trascendidos en contrario”, informó la cartera sanitaria en el comunicado.

Y continuó: “Previniendo similar comportamiento para este año, y agotando las instancias institucionales es que se decidió poner mayor énfasis en que se consolide el cumplimiento de un derecho humano básico como es la vacuna y que no puede dar lugar a dilaciones y mucho menos ser el reflejo de declamaciones de carácter político”.

“A raíz de la constante irregularidad en la provisión de vacunas por parte del estado nacional responsable por ley de garantizar y asegurar los insumos del calendario oficial, el estado provincial siente como propia la preocupación sanitaria que puede acarrear la baja cobertura de vacunas”, sostuvo luego.

“Precisamente, las faltantes de dosis en los vacunatorio provinciales, tal como se replica en todo el país, aumentan las oportunidades perdidas. La gravedad del tema es entonces que, existen vacunas que tienen un período de edad de la persona para su aplicación, si la misma se pierde, ya no se puede recuperar”, advirtió.

“Como hecho concreto, durante 2018 este Ministerio de Salud, como lo hace todos los años, planificó vacunar a 21.842 chicos con 3 dosis de Menveo (antimeningococcica) según calendario oficial nacional de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, solo se pudo cubrir con lo enviado por nación con la primera dosis un 63 por ciento de la población, para la segunda dosis un 53 por ciento y para la tercera dosis un 34 por ciento. Estas coberturas, lejos están de acceder al ideal del 95 por ciento de cobertura final”, señaló.

“Las vacunas sirven para proteger a la población y si no están disponibles en el momento se posterga la aplicación y no se puede evitar el riesgo de enfermarse. El riesgo de enfermarse se incrementa cuando se retrasa la vacunación no solo para esos chicos sino para el resto indirectamente”, concluyó.