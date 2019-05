Cartas de lectores: JORGE BUSTI SE MERECE EL RECONOCIMIENTO DEL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET

Haciéndome eco del ex gobernador Mario Moine, que propuso que el ex gobernador Jorge Busti encabece la lista de senador nacional por el Peronismo que conduce el actual gobernador Gustavo Bordet. Yo me sumo a la propuesta del ex gobernador Mario Moine, apoyando y solicitándole al gobernador Gustavo Bordet que sería un acto de justicia, de reconocimiento y reparación histórica que el compañero Jorge Pedro Busti encabece la lista de senador nacional por el Peronismo de Entre Ríos.



No sólo sería un reconocimiento a Jorge Busti sino sería un aporte a nuestras instituciones, sería un aporte de mucho prestigio para el Peronismo y el pueblo de nuestra provincia.

¿Hace falta que cuente por qué el actual gobernador Gustavo Bordet debería hacerle el merecido reconocimiento al compañero Jorge Busti? Creo que no. El pueblo de la provincia de Entre Ríos lo sabe. Busti fue 3 veces gobernador de nuestra provincia y a todos les dio una mano, incluso al actual gobernador. Sé de la honestidad del gobernador Bordet y ello me hace pensar que no lo va a dudar. A los reconocimientos hay que hacerlos en vida y esta es una gran oportunidad para que el gobernador Bordet lo demuestre. Los reconocimientos para militantes como Jorge Busti son reconfortantes para su corazón. Los reconocimientos a tiempo son saludables y reconfortantes para cualquier militante porque reconforta nuestros corazones y te da fuerza para seguir adelante. El compañero Jorge Pedro Busti más conocido como el Conejo como lo llamamos todos cariñosamente, tiene 71 añitos y sigue militando como cuando lo conocimos allá por el año 1982 en la casa de las Achuras. Sus 71 años de ninguna manera han sido un obstáculo para seguir militando y haciendo su aporte de vocación al pueblo de nuestra provincia. Espero de corazón que el compañero gobernador Gustavo Bordet tenga la generosidad y el espíritu de grandeza de hacerle el merecido reconocimiento que Jorge Pedro Busti se merece. Si no es así, mañana puede ser tarde.

Atte. Hugo “Sordo” Medina