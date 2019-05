Continua la faltante de vacunas: en Concordia no hay stock contra tres enfermedades

La responsable del área de Epidemiología del Hospital Delicia Concepción Masvernat, Fabiana Leiva, destacó que “en estos momentos, y hace ya bastante tiempo, se encuentran discontinuadas las vacunas de la meningitis, la de la varicela y ahora también la vacuna de la poliomielitis”.

La distribución de las vacunas en las distintas localidades se ve directamente afectado por el stock disponible del Ministerio de Salud de la provincia, debido a esto “hay algunas semanas en la que se regulariza la distribución de algunas y de otras no”. A la vez que aclaró que la falta de vacunas “no es una responsabilidad del Gobierno provincial ni de los gobiernos locales, si no que por una cuestión de normas internacionales, es Argentina la que en otros países debe comprar y distribuir, por el stándar de calidad y demás”.

Como un posible camino a seguir, Leiva relató que para poder adquirir una provincia las vacunas “deberíamos solicitar un permiso al Congreso, como se ha hecho en algunos casos especiales, y realizar todo un trámite administrativo inclusive por cancillería para poder comprar las dosis por sí mismo” pero agregó que es un proceso “bastante engorroso, oneroso y caro”.

Debido a los precios de las dosis, “es conveniente que a las vacunas las compre en mayoría un país para toda la población objetiva porque son precios internacionales. No es práctico ir comprando nosotros por nuestro lado”, remarcó Leiva.

En cuanto a la escasez, comentó que “no habíamos tenido este tipo de problemas hasta el año pasado y no sé qué decisión tomarán este año, no he escuchado a nadie del ámbito hablar sobre este tema”.

Desde el ámbito profesional, de epidemiología “nosotros lo entendemos y lamentamos profundamente esto porque ha sido una lucha de años el tener este calendario, que es un ejemplo en nuestra región y en el mundo, tener esta cobertura que tenemos libre y gratuita”.

COMPRAS INDIVIDUALES

Respecto a la compra individual, personal de una de estas vacunas, la doctora estableció que “hay algunas que sí están en el mercado”. Por ejemplo la de la meningitis, que “sabemos que tenía problemas de distribución, no se ahora si se ha regularizado”. La vacuna del HPV, por ejemplo, “en la época que se tenía que pagar, estaba alrededor de 100 dólares la dosis”.

Además, Leiva sugirió que “si todos los medicamentos han subido entre un 60% y un 120%, yo supongo que las vacunas no van a ser la excepción, y no todas las obras sociales las cubren”.

VACUNAS ANTIGRIPALES

En cuanto a la vacuna antigripal, “afortunadamente, está disponible” pero como inconveniente se presenta la cantidad de demanda, “realmente nos ha superado en estos primeros días y no tenemos tanto lugar de almacenamiento pero sí, estamos vacunando” subrayó. Por último, Leiva concluyó que “la gente está concurriendo mucho a vacunarse a este año”.

Fuente: Diario Río Uruguay – FM 89.3 La Red