Juan Carlos Cresto se manifesto de acuerdo con la candidatura de CFK pero no con la de Urribarri a senador

El ex intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, habló luego del encuentro peronista y sostuvo que “es muy importante que el peronismo se una para sacar este país adelante” pero advirtió que “hay gente que debería dar un paso al costado y dejar que venga gente nueva” y se manifestó “preocupado por algunas caripelas” que se vieron en la cumbre del Partido Justicialista.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Cresto dijo estar “preocupado por algunas caripelas” que aparecieron en la cumbre del Partido Justicialista y aunque consideró que “es muy importante que el peronismo se una para sacar este país adelante, hay gente que debería dar un paso al costado y dejar que venga gente nueva”.

“El peronismo debe unirse, pero eso queda a criterio de cada dirigente, lamentablemente algunos son salvavidas de plomo y eso es un problema que habrá que resolver en el futuro”, refirió.

En cuanto a la posible candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “si no es candidata, va a ser un problema porque hay varios que quieren ser y no va a ser fácil”. “Más allá de que pongamos un caballo de Troya, como dijo algún dirigente, no será fácil ganarle a Cambiemos porque hay mucho en juego, y más cuando ellos manejan los medios. Por eso creo que es importante que Cristina sea candidata”, opinó.

En ese sentido, analizó que “acá hubo en juego dos proyectos de país, los medios hegemónicos, el poder económico y las traiciones –que hubo muchísimas- hicieron que ganara el proyecto neoliberal de Macri y ahora hay que demostrar el modelo de país del peronismo, la tercera posición es lo que tiene que prevalecer y estará en Cristina y los hombres que la rodean demostrarlo en esta instancia que viene y puede ser que en el futuro el país salga adelante”.

Respecto de la alternativa que intentan liderar Roberto Lavagna y Sergio Massa, sostuvo que “no existe ese peronismo, serían caballos de Troya porque Massa y Lavagna son personas ya conocidas. Acá tiene que venir un peronismo fuerte que aplique el modelo peronista que saque este país adelante pero para eso hay que tener mucha convicción y la única que la tiene es Cristina”.

Admitió que “lamentablemente Cristina fue muy golpeada por los medios” y criticó el avance judicial contra la ex presidenta porque “el caso D´Alessio es el emblema de la corrupción de la Justicia”. Comparó que “en la provincia hay Lázaros Báez y la Justicia es lo mismo” y por ello consideró que “hay que cambiar muchas cosas”.

Sobre las expectativas electorales para el 9 de junio, sostuvo que “el peronismo va a ganar bien en casi toda la provincia, y por supuesto va a ganar Bordet”.

También consideró que Sergio Urribarri “no debería” ser candidato a senador nacional y “si no es Urribarri habrá muchos candidatos y sería interesante que salgan todos los que tienen aspiraciones políticas”.

En cuanto a las causas que aquejan al exgobernador, Cresto recordó: “Fui candidato a intendente en una interna y en una general estando procesado; pero en el caso de Urribarri, si él cree que tiene que ser candidato a senador nacional que se postule y la gente sabrá qué es lo que tiene que hacer”.

Fuente: Análisis Digital