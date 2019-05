Un nuevo reconocimiento para Tati Etcheverry y Alejandro Silveira en CAFESG

En la mañana del miércoles la diputada nacional por Entre Ríos Yanina Gayol (Cambiemos), vocal en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, estuvo en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande a los efectos de reconocer a María Itatí “Tati” Etcheverry y Alejandro Silveira por su destacada participación en el mes de marzo de este año en los Juegos Olímpicos Especiales de Abu Dabi.

Tati y Alejandro trajeron para el país, y para Concordia en especial, medallas de oro, plata y bronce que obtuvieron durante su participación olímpica.

Del encuentro, que duró más de una hora, participaron además de la legisladora nacional y los agasajados, el vocal de CAFESG Diego Lascurain, el presidente del Club Alumni Dario Morilla que presta sus instalaciones para que entrenen los deportistas y el profesor Ricardo Lagraña, perteneciente al área de discapacidad del organismo provincial y creador de la escuelita de bochas que nuclea a muchos deportistas especiales.

Lagraña, pudo relatarle a Gayol la génesis del logro obtenido por los deportistas, desde sus comienzos con la creación de la escuelita de bochas, hasta su participación en diferentes instancias provinciales y nacionales que les permitieron la posibilidad de competir a nivel internacional.

La oportunidad también sirvió para que Yanina Gayol se interiorice de la actualidad de CAFESG, y fue el mismo Lagraña quien le relató que “se siente muy triste con lo que nos pasa en el organismo, porque llegamos a tener 86 escuelitas deportivas en toda la región de Salto Grande, en pueblitos donde no llega ni el profe de educación física a la escuela, en barrios muy carenciados, y hoy producto de que no se reciben los excedentes no queda nada de eso, así como de tantas otras cosas donde CAFESG tenía presencia”.

Además se le relató todo lo que hacía e hizo CAFESG históricamente y lo que sigue haciendo aún hoy con los escasos recursos con que cuenta, y fue en este punto donde el vocal Lascurain le recordó “que si no fuese por la decisión del gobernador Bordet de enviarnos dinero todos los meses, el organismo hoy estaría cerrado y con decenas de familias sin trabajo”.

Lascurain le explicó y la invitó a sumarse a la iniciativa que impulsa el senador provincial Ángel Giano y el gobernador Bordet de “provincializar la represa de Salto Grande a fin de que los entrerrianos seamos de una buena vez los beneficiarios naturales de algo que con el paso de los años nos ha traído más problemas que soluciones, sobre todo a las ciudades de la costa del río Uruguay”.

La diputada Gayol, luego de entregarle presentes a los deportistas se comprometió a averiguar y gestionar el avance de un subsidio presentado por el presidente del Club Alumni a la Secretaría de Deportes de la Nación hace dos años y que todavía no ha tenido novedades a fin de mejorar las instalaciones para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.