Diputado correntino cuestiono por el destino de 1.5 millon de dolares que cobro Salto Grande de peaje a camiones

El Diputado Nacional Jorge Antonio, Romero (FPV- Corrientes), junto a sus pares , logro que el pasado 4 de abril del año 2019 se aprobara un pedido de informes elevado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y que por su intermedio establezca el destino de fondos que percibe CTM – Delegación Argentina en concepto de tarifa de peaje.-

A pesar de que transcurrieron más de dos meses de aquel pedido, la respuesta se habría tardado por una orden expresa de Rogelio Frigerio – Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La gravedad del delito en que se encontraría incurso los integrantes de la Delegación Argentina hizo que la información no trascendiera hasta que transcurran las PASO en la Provincia de Entre Ríos.-

Los fondos que piden sean investigados tienen su fundamento en la de la Resolución CTM N° 119/13 de fecha 25.09.13; a raíz de ella los transporte de carga deben abonar la suma de U$S 85,00 por trasladarse de Argentina a Uruguay, y viceversa. Según surge de los considerandos del pedido de informe, el total de vehículos que se traslada de Argentina al país vecino, son de un aproximado (anual) de seis mil, debiendo en razón de ellos CTM informar sobre el destino de más de medio millón de dólares, lo que en tres años y medio, no se tendría certeza sobre el destino de más de 1.5 millones de dólares; ya que los mismos no son ingresados al presupuesto operativo.-

Según fuente internas, el Presidente de la Delegación, Roberto Niez junto con su par Fochesatto; habría utilizado ese monto para gastos discrecionales, como ser la visita de la ex-jugadora de jockey de la selección Argentina; Luciana Aymar por el monto de $350.000,00; como así también la compra de armamento a la Ministra Bullrich por el monto de U$$ 50.000 ($2,6 millones); de todas formas el destino es incierto.

El referido informe, además, dispone se de intervención de forma inmediata a la Unidad de Auditoría Interna (del Ministerio de Culto); además al SIGEN (Sindicatura General de la Nación) como órgano contralor externo; por la gravedad del asunto, y ante la incumbencia del patrimonio de varias Provincias. Las sospechas de encontrarnos ante un ilícito radica en la no inclusión del mismo en el presupuesto, lo que no es más que una maniobra que admite el gasto discrecional, dice en otra parte.

Según reza el mismo informe, las Provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones son parte interesada, ya que al no declarar el ingreso estás reciben menos en concepto de regalías y excedentes.