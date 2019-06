Cresto reconocio las falencias en servicios publicos y considero prioritaria la atencion social

El intendente Enrique Cresto brindó una entrevista a diario NOTICIAS en la semana previa a las elecciones en las que se definirá su futuro político para los próximos cuatro años y dejó algunas definiciones acerca de su impronta a la hora de gestionar. Reconoció que es deficitaria la prestación de servicios públicos pero hizo una opción expresa por la atención de la situación social que aseguró se agrava trimestre a trimestre por causa de las medidas del gobierno nacional. “Prefiero que me recuerden como el intendente que se puso del lado de la gente para que no le falte un plato de comida y no como el intendente que desesperado por arreglar una calle dejo a la buena de de Dios a gente necesitada”, expresó. Consideró desatinado hacer campaña en un contexto social que juzgó deteriorado.



A continuación, el diálogo mantenido por el director de diario Redes de NOTICIAS, Guillermo Pérez, con el intendente y candidato a la reelección, Enrique Cresto.

-¿Esto de hacer una campaña sin campaña es una estrategia, es sólo confianza o puede ser un nuevo modo de hacer política?

-Es lo que yo siento. No me parece adecuado recorrer los barrios, golpear la puerta de los vecinos, entregar una boleta, pedir el voto con la situación que está viviendo hoy la Argentina.

Uno lo ve cuando va a un barrio a inaugurar una cuadra de pavimento, un cordón cuneta, ve la tristeza en cada familia. Una cuadra de asfalto es motivo de festejo si cada familia está contenida, si puede llegar a fin de mes y puede cumplir con sus necesidades básicas. Pero hoy hay un gran dolor, una gran tristeza y la mejor forma en ese sentido es trabajar con responsabilidad al frente de la gestión y trabajando en lo humano. Por eso la parte de desarrollo humano la hemos fortalecido muchísimo presupuestariamente. Hemos hecho corrimiento de partidas presupuestarias desde obra pública y de otros proyectos en los que pusimos una pausa para fortalecer la parte humana porque todos los días se suman pedidos de gente que llega al municipio para conseguir órdenes de comida, familias que nunca pidieron y hombres y mujeres que entran a hablar conmigo a mi oficina y se largan a llorar porque les cuesta pedir porque nunca lo hicieron.

-¿Por dónde ves el deterioro?

-El deterioro viene por el costo de la vida, el aumento de la canasta básica, que hoy está en los 30 mil pesos, con una enorme pérdida de poder adquisitivo a lo que se suma mucha gente que queda desempleada. Nosotros podemos articular con provincia como estamos haciendo. El otro día entregamos con el gobernador 9 millones de pesos para emprendedurismo, que es una herramienta para ganar su sustento con su trabajo. Pero por otro lado ves que te cierra un bazar que te deja personas en la calle, que Masisa echa diez personas.

-¿Ha sido significativo para la Municipalidad lo que ha tenido que pausar para atender la emergencia social?

-Te pongo un ejemplo: 100 merenderos cuestan 2 millones de pesos por mes. Son cuatro cuadras de pavimento por mes. Pero hacer 20 o 30 cuadras de pavimento de acá a fin de año y hacer 100 merenderos y garantizar que 6000 chicos tengan algo en el estomago antes de irse a dormir yo creo que no hay que dudarlo, por lo menos desde la forma de trabajar nuestra.

Cuando yo asumí como intendente la única asistencia que se daba era a adultos mayores, madres solteras que no tenían cómo sostener a sus hijos, discapacidad o enfermos. Hoy eso se quintuplicó porque se agregaron los desocupados, los que tienen un trabajo precario que son muchísimos, más aquellas familias que si bien no perdieron el trabajo con su sueldo no llegan a fin de mes.

-¿Sin embargo en los indicadores del Indec esto todavía no se ha visto reflejado?

-Porque lo último que reflejó el Indec fue el último trimestre del 2018 donde la actividad arandanera ocupaba a 10 mil a 13 mil familias.

-¿o sea que de trimestre a trimestre la situación se va agravando?

-Sí, se va agravando porque la canasta básica sube y los salarios no suben al ritmo que sube la inflación. Si uno mira lo que fue la inflación de 2003 a 2015, o desde 2008 – 2009 que la inflación superó los dos dígitos, todos los aumentos salariales fueron por arriba de la inflación, en todas la paritarias y en todos los estamentos.

-aunque ahí tenés la trampita del Indec intervenido…

-sí, pero aunque tomes la inflación Congreso, los salarios le ganaron a la inflación. Hoy todos los acuerdos salariales que se han hecho están por debajo del índice de pobreza.

-aunque no salgas a pedir el voto de modo tradicional ¿cómo le pedirías el voto a los concordienses? ¿por qué los concordienses deberían votarte el 9 de junio?

-yo creo que los concordienses tienen que evaluar. Yo cuando califiqué mi gestión, le puse un 6,50 porque más allá de los errores que se pueden haber cometido o de que en la gestión vayamos haciendo experiencia, es difícil sacar una nota alta en un país que no se desarrolla.

-¿pero pudiste hacer las obras que te propusiste o encarar las transformaciones que te propusiste en el comienzo de la gestión?

-en muchos aspectos sí.

-¿qué nota te pondrías en Servicios Públicos?

– en Servicios Públicos un 5

-es una de las áreas a atender…

-pero también tiene sus justificativos el 5. Cuando yo asumo había un problema en la recolección y yo pedí hacer un estudio que arrojó que hacen falta tantos contenedores en la ciudad, volquetes en los microbasurales y que tenemos que tener un camión recolector cada 10 mil habitantes y teníamos 10 camiones para 180 mil habitantes. Entonces compramos los contenedores, los volquetes, los 8 camiones y pusimos concurso para el ingreso, capacitamos al personal, entonces se terminó el problema de la recolección.

Servicios públicos es una de las cosas a mejorar. Yo estoy convencido de que vamos a ir subiendo la nota porque sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que para nosotros hoy es prioridad la parte humana. Prefiero que me recuerden como el intendente que se puso del lado de la gente para que no le falte un plato de comida y no como el intendente que desesperado por arreglar una calle dejó a la buena de de Dios a gente necesitada.

-¿pero eso no te desenfoca de lo que debería ser una gestión municipal que se encargue de la prestación de servicios especialmente para aquellos que aportan para el sostenimiento del Municipio y se encuentran con que no reciben la contraprestación?

-sí pero yo tengo la responsabilidad de hacer una gestión para todos y de contener socialmente. Yo no puedo permitirme como intendente que haya chicos que se vayan a dormir sin comer. Pero en verdad por lo que más se está resintiendo la gestión municipal es por los recortes. Porque más allá de las obras que nosotros gestionamos que son estratégicas para la ciudad de Concordia y que tuvimos el acompañamiento del gobierno nacional y de la provincia, por otro lado al no tener el fondo de la soja que son 7 millones de pesos por mes, eso resiente realmente. Porque cuando hicimos en octubre del año pasado el presupuesto para este año dispusimos 84 millones pesos para el Plan de Desarrollo Barrial con enripiado, cordón cuneta, cloacas, garitas de colectivos, nomencladores, arreglos de plazas. Después de que votamos ese presupuesto y lo presentamos en los barrios, firma un decreto el presidente y dice que no se coparticipa más el impuesto a la soja. Eso te provoca un perjuicio porque quedas rehén de un gobierno nacional que no planifica y que va tapando baches a medida que necesita plata.

- ¿la reducción que mencionaste de 2200 a 1900 de la planta de personal, tuvo un correlato en el impacto de la masa salarial en el presupuesto?

-bajamos de un 63% a un 53%. Eso nos permite hoy tener herramientas para afrontar estos problemas.

-¿es importante la porción de contratados por encima de la planta?

-en ese 53% hablo de planta permanente, contratados con aportes, contratados sin aportes y pasantes. Obras Sanitarias aparte que tiene su presupuesto aparte. Estamos en un nivel ideal. Lo recomendado es tener entre un 50 y un 55% del gasto en personal. No menos, porque implicaría tener menos empleados de los necesarios. Así como necesitas un camión recolector cada 10 mil habitantes necesitás un empleado municipal cada 100 habitantes para tener un buen servicio.

-¿qué nota te ponés en transparencia?

– En transparencia, un 8. Nuestra impronta desde el primer día de trabajo fue la transparencia y la eficiencia. Tratamos de inculcar el mensaje de que debe cuidarse cada peso y cada elemento de trabajo como si fuera propio. Lleva tiempo porque es algo que hay que trabajarlo con dos mil empleados municipales y se va logrando de a poco. Lo que falta en materia de normas municipales de transparencia es un organismo de control, a modo de un tribunal de cuentas municipal para controlar lo administrativo y una auditoria permanente para controlar por ejemplo que si yo mando comprar 10 motoguadañas para servicios públicos ir y verificar que estén las 10 motoguadañas en servicios públicos. Los organismos de control deben estar integrados por representantes de la oposición, el oficialismo y alguna institución. Es uno de los temas que estaba en las 100 ideas fuerza cuando comenzó la gestión.

-¿Cuál es tu respuesta a las denuncias recientes, una de las cuales derivó en una imputación, relacionadas justamente al manejo de los fondos públicos?

-la primera es una denuncia de una persona insana consecuencia de una de las transformaciones que yo llevo adelante, como siempre pasa cada vez que vos alterás el statu quo, que era para terminar con cooperativas irregulares. Ya la justicia recusó no solamente al fiscal sino la forma en que se hizo la acusación. Esta cooperativa no solo que no limpiaba el lugar que tenía asignado sino que además los propios chicos de la cooperativa venían constantemente a hacer denuncias contra la cooperativa porque la persona que cobraba no les pagaba. Esa causa va a quedar en la nada y la Justicia está dejando claro que no se puede usar a la Justicia para una cuestión política. Y la segunda es una cuestión semántica en un reportaje, no es una grabación. En la que yo digo que al hacernos cargo de cuestiones en las que no tenemos competencia directa se usen fondos que en un principio pensados para otra cosa.