Bullrich respaldo a los candidatos de CAMBIEMOS, pondero la politica de Seguridad y no eludio hablar de Varisco

La Ministra de Seguridad de la Nación visitó brevemente la ciudad de Concordia. se trasladó primeramente hacia la sede de Prefectura Naval Argentina y luego encabezó una reunión con dirigentes y militantes.

La funcionaria nacional llegó pasadas las 19 horas al aeropuerto de la ciudad de Concordia y de allí, escoltada por un fuerte operativo de seguridad, fue trasladada a la sede de la Prefectura Naval Concordia; en la zona del puerto. Allí, se le mostraron algunos de los vehículos y armas incautadas en una reciente causa donde se investiga una millonaria evasión impositiva y lavado de activos.

Patricia Bullrich recorrió todo lo exhibido, saludó a la absoluta mayoría de los prefectos que se formaron para recibirla y no se privó de elogiar la Costanera de Concordia, “que lindo lugar este” le dijo a los presentes, mientras miraba desde la sede de Prefectura hacia el mirador del “Paseo Verde”. Incluso se dirigió al propio Roberto Niez para decirle “tenés una ciudad divina”.

FUERZAS Y SEGURIDAD

La funcionaria aseguró que la actual gestión nacional vino para cambiar “la versión zaffaronista de la Seguridad”, buscando “ponerse del lado de las víctimas pero siempre con el funcionar de las fuerzas dentro de la Ley”.

“Cuando actúan así, correctamente, las apoyamos con material, capacitación y el reconocimiento de que están desempañando una de las tareas más difíciles”, agregó. Subrayando que por eso, “desde que llegamos, hemos aumentado el combate al narcotráfico en un 85%”.

Para Bullrich, eso “es la filosofía CAMBIEMOS y es lo que Atilio (Benedetti) y Roberto (Niez) representan en Entre Ríos”.

VARISCO

Consultada acerca sobre el pasado, presente y futuro de la figura del intendente de Paraná – y su complicada situación judicial a pesar de ser candidato a renovar mandato – la ministra dijo que su posteo en redes sociales haciendo alusión a los supuestos vínculos narco del jefe comunal “fue algo que me explicó el mismo gobernador Bordet, donde me dijo que hay una Constitución en Entre Ríos que no permite ningún tipo de renuncia mientras están en sus mandatos”.

“Ahora está el procesamiento y bueno… será la Justicia lo que termine definiendo la situación final de Varisco”, argumentó. Subrayando que “nunca hemos hablado de partidos políticos en estos casos”. En definitiva, “no encubrimos a nadie pero dejamos que la Justicia sea la que tenga la última palabra”.

CARRIO Y LA DROGA POR URUGUAY

“Por Uruguay??”, respondió con sorpresa Bullrich, al ser consultada sobre los dichos de Elisa Carrió denunciando el ingreso de droga a la provincia desde la frontera uruguaya. La Ministra de Seguridad mencionó que en su área “tenemos un plan especial, con Prefectura, por las vías navegables” y “con Gendarmería, de las rutas terrestres”.

Eso “nos ha permitido un decomiso de drogas importantísimo y como nunca se habían visto en Entre Ríos”.

Evitando polemizar con la legisladora de su mismo espacio, la ministra prefirió decir que “siempre hay problemas y siempre hay que estar atentos”. Y se jactó de haber “secuestrado más droga que nadie, en la historia argentina, con 66 mil detenidos relacionados al narco y más de 500 toneladas secuestradas”.

“Puede ser que alguna se pase, también con la frontera con Uruguay, pero estamos muy atentos”, remató la funcionaria nacional.