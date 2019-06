Entro a robar en un local, hirio con un arma al dueño y termino encerrado en una cabina

Un sujeto encapuchado y armado ingresó ayer mediodía a un kiosco de Concordia, donde también funciona un “rapipago”. El hombre que ingresó amenazó y agredió a al dueño del local, pero en ese momento, el hijo del hombre intervino y se trenzó en lucha con el asaltante.

El joven logró quitarle el arma tras recibir un “culatazo” en la cabeza y con la ayuda de su padre y un vecino, redujeron al sujeto y lo encerraron en una cabina telefónica en el interior del local.

El asalto ocurrió en el comercio ubicado en la intersección de calles Carriego e Hipólito Irigoyen. El propietario del local contó que mantuvieron encerrado al asaltante hasta que llegó la policía.

ASALTO EN DÍA DE CUMPLEAÑOS

El dueño del local dijo a los medios: “Justo no me funcionaba el Rapipago así que no había recaudado tanto. Entró un hombre armado y me dijo ‘dame la plata’, le dije ‘no tengo’, mi hijo sabe pelear y se trenzó con esta persona, que le pegó un culatazo, le sacó el arma y le dije que saliera del local”.

“Cuando mi hijo salió a la vereda con el arma en las manos entró un vecino y ahí lo metieron en la cabina”, comentó y agregó: “Gracias a Dios sólo pegó un culatazo y no fue otra cosa, el kiosco está roto pero eso se arregla”.

Sobre el ladrón, contó: “Todavía está dentro del local, la Policía llegó bastante rápido. Por lo que pude escuchar tiene unos 36 ó 37 años”.

Para concluir, el comerciante mencionó que su hijo, que resultó herido “tiene una herida grande y justo hoy está cumpliendo años. Qué lindo cumpleaños le toca vivir”.