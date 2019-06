Motociclista adolescente murio en una curva al chocar de frente contra un camion

Ayer a la madrugada en la ruta 39, a menos de tres kilómetros de la ciudad de Rosario del Tala, chocaron un camión Ford y a una moto que se desplazaba en sentido contrario. Como consecuencia, el joven motociclista falleció en el lugar.

Según confirmó desde la policía a este medio, la moto que era comandada por Gonzalo Marignac de 18 años de edad, mientras que el camión, se trasladaba desde Basavilbaso hacia Tala.

Ambos vehículos chocaron de frente en una curva y el choque se habría dado en la mano por la que se conducía el camión, señaló el jefe departamental.

La víctima del accidente era oriundo de la ciudad de Tala, mientras que el camionero es de Nogoyá y no sufrió heridas en el choque. Además, desde la Jefatura Departamental de Tala, aclararon que la neblina no fue un factor determinante en el accidente, ya que en el horario en el ocurrió el choque, no había neblina en la zona, señalaron.