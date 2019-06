La Municipalidad sumario a empleados detenidos en procedimientos por droga

La Municipalidad de Concordia – ante los hechos de público conocimiento – informa que la Sra. Gabriela Francia no pertenece al personal de planta municipal, no tienen contrato subscritos con el gobierno local y no ejerce cargos políticos en el ámbito municipal.

La Sra. Francia prestaba servicios al municipio como colaboradora en diferentes eventos, abonándoseles los pagos correspondientes a través de los procedimientos administrativos establecidos por las normas vigentes en la administración municipal.

Asimismo, se informa que al haberse tomado conocimiento que en el marco de estos procedimiento también fueron detenidos dos agentes municipales, se determinó iniciar a los mismos las acciones sumarias y administrativas correspondientes (al mismo tiempo que se dispuso la suspensión de haberes a estas personas); estando el Departamento Jurídico del municipio a la espera de los informes que se solicitaron a la Justicia Federal para determinar fehacientemente su situación legal.