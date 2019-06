La lista encabezada por de Angeli, la unica que pegara con la de Macri en las PASO del 11 de agosto

La fórmula presidencial de “Juntos por el Cambio” que componen Mauricio Macri y Miguel Pichetto pegará boleta sólo con los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista “oficial” de la interna de Entre Ríos.

Un integrante de la Mesa Nacional de “Juntos por el Cambio” confirmó, este miércoles a la noche, que la decisión ya estaba tomada, 24 horas antes de que se cumpla el plazo para la presentación de los modelos de boletas.

El mismo dirigente nacional, que prefirió no hacer declaraciones, afirmó que la medida trasciende a Entre Ríos y a Rogelio Frigerio como jefe político del distrito, y responde a un acuerdo nacional de macristas y radicales para que cada partido tenga preeminencia para reelegir las bancas que pone en juego.

En el caso de Cambiemos de Entre Ríos, en diciembre terminan su mandato un senador (Alfredo de Angeli) y una diputada (Yanina Gayol) por el PRO y un diputado por la UCR (Marcelo Monfort).

El argumento que dan es que la competencia interna no debe terminar alterando esa configuración. Para lo cual, todas las listas de la interna deberían, en principio, llevar el primer senador de PRO, el primer diputado de la UCR y el segundo diputado de PRO.

Boletas cortas

Bajo esta lógica, el radical Raymundo Kisser, que encabeza la lista de precandidatos a senadores no cumple ese requisito. Su lista se armó en base al mandato del último congreso radical, que planteó que para senador y para diputado encabecen candidatos de la UCR.

Tampoco llevan precandidatos de PRO. Desde la conducción nacional de Cambiemos argumentan que la definición de la Mesa Nacional es posterior al congreso provincial y la ponen por encima.

Tampoco cumple con esa resolución de la conducción nacional el concejal de PRO Emanuel Gainza, que encabeza una lista de diputados.

Pero ¿por qué negar el pegado de boleta con Macri? “Es la única herramienta que tiene la Mesa para condicionar que se cumpla el acuerdo”, explicó el dirigente.

¿Qué hubiera pasado si…?

Entonces ¿si Kisser no hubiera ido como primer senador o Gainza hubiera ido en segundo lugar detrás de la radical Alejandra Viola le hubieran habilitado el pegado? “Si Kisser dejaba ese lugar para el PRO y la UCR aceptaba a Viola como candidata radical, no hubiera habido forma de no habilitar el pegado”, respondió.

“Se pueden presentar igual. Esto no es una medida en contra de nadie; sólo se busca que se respete el acuerdo para la renovación de las bancas que se ponen en juego”, acotó.

Pero ¿cómo se explica el rechazo a colectoras que le pueden sumar votos a la fórmula presidencial? “Nadie mide mejor que Macri en Entre Ríos como para sumarle votos”, contestó, tajante.