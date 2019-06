Martina Corrá representará a Argentina en los Juegos Olímpicos Universitarios 2019  

Martina Corrá, quien estudia licenciatura en administración rural en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), representará a Argentina en atletismo en los Juegos Olímpicos Universitarios 2019 y del 19 al 30 de Julio estará participando y representando a Argentina en la ciudad de Nápoles, Italia.



“Hace años que vengo participando en esto que es el deporte universitario, que justamente lo que hace es combinar el deporte con el estudio y te digo que las dos cosas de la mano funcionan muy bien”, comentó Martina para luego acotar “yo en atletismo arranque a los 12 años pero lo que es en la parte universitaria fue en 2015, en Gwangju en el Mundial Universitario”.

Detalló “yo me recibí de profe de educación física participe en los mundiales de Gwangju 2015 y Miramar 2016, fui bronce en Heptatlón en el Campeonato Sudamericano Absoluto 2017 y seguí entrenando en mi ciudad, lo que quería, lo que a mí me gustaba, se puede hacer e incluso de alguna manera a mi me ha resultado muy bien porque no tuve que enfocar la cabeza en una sola cosa y poder realizar ambas”

“Desde Concordia en lo que se refiere al apoyo en lo deportivo no recibo nada, ningún tipo de apoyo por eso quiero agradecer a la UTN que me ayudó para poder viajar ahora a Italia a las universidades 2019″, remarco.

“Yo creo que a Concordia le falta mayor difusión que aquí hay facultades y universidades públicas y gratuitas con un alto nivel académico donde se puede entrenar, se puede estudiar y se puede ser un deportista de elite haciendo las dos cosas al mismo tiempo ,solo falta que se dé a conocer un poco más” subrayo.

Por su parte Fernando Barboza coordinador de los asuntos estudiantiles de la UTN Regional Concordia expreso “para nosotros que venimos peleándola desde el deporte universitario en distintas disciplinas la aparición de Martina es muy importante porque es visualizar el deporte universitario y mostrar que se puede estudiar en una universidad , se puede competir ,como dice ella, en lo más alto de la elite , así que muy contentos , muy orgullos como universidad y como UTN tener una alumna de esta magnitud”.