¿ALGUIEN SABE QUÉ PASO?

Es como aquello de “Allá lejos y hace tiempo”, porque lo que vemos en la foto, momentos gratos que todos imaginábamos que con el correr del tiempo seguiría mejorando y hoy el Diputado Nacional por Entre Ríos, Julio Solanas, tuvo que presentar un Proyecto de Ley para regularizar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a los efectos de que las jubiladas y jubilados integren el Directorio del PAMI,

algo por lo que hace años, de esto hay archivos, donde vengo pregonando que el PAMI funcionará bien cuando lo manejen sus dueños, que son los jubilados, y es algo que algunos empleados no entienden y que también hay que corregir, como la entrega de órdenes que no sea una odisea hacerlo que cuando se logra en el Sanatorio le dan turno para dentro de 20 o 30 días, además tiene que dirigir, aquí en nuestra ciudad quien vea la realidad que es dejar de pagar tanto alquiler por ese local de calle Tucumán cuando ya hubieran podido tener hasta un sanatorio propio con esos lugares que se tiene que recorrer dentro del mismo para lograr una atención rápida como se debe y merecen cada uno de los jubilados afiliados a PAMI, ¿o no?

(Adolfo Daniel Badaracco)