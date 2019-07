Pasaron a disponibilidad a un policia que no atendio el alerta de una tobillera electronica

El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través del Servicio Penitenciario, dispuso la instrucción de un sumario administrativo y el pase a disponibilidad del agente encargado de monitorear el sistema de tobilleras electrónicas.

La medida se tomó en virtud de que este agente, estando de guardia, no observó el alerta “salida no permitida” del paranaense con arresto domiciliario, Lucas Nahuel Paniagua, emitido el viernes 28 de junio a las 20.37 y por consiguiente no se siguió el protocolo de actuación previsto para tales casos.

La resolución se tomó una vez analizados los registros de alertas asentados por el mismo sistema de monitoreo, que tiene doble resguardo, tanto provincial como nacional.

El detenido fue capturado aproximadamente las 21 de ese mismo día, por la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos y trasladado a la Alcaidía de Tribunales a disposición de la Justicia.

Paniagua ha violentado las normas en forma constante. El muchacho de 25 años tiene una causa por doble homicidio en el barrio San Jorge, otra por tenencia de armas y la última por extorsión.

En su edición de ayer, se reveló que Paniagua fue arrestado en calle Hernandarias y Soldado Bordón cuando iba a entregar la moto que le habían robado a un trabajador y por la cual pedía 7.000 pesos para devolverla.

El personal de Robos y Hurtos ejecutó su detención tras un trabajo investigativo que permitió preservar al dueño de la Honda XR 125. Llamó la atención que el Centro de Monitoreo de tobilleras electrónicas no se haya percatado de la salida de Paniagua del perímetro autorizado. Por tal motivo se abrió una investigación.

Paniagua en septiembre será juzgado por los asesinatos de los hermanos Diego y Rubén Godoy, ocurridos el 18 de febrero de 2018 en el barrio San Jorge de Paraná, en medio de una reyerta que se produjo por un conflicto entre ambas familias. En ese legajo el joven intenta que su abogado realice un acuerdo de juicio abreviado que no lo lleve muchos años a prisión.