Macri despidio los restos del ex presidente De la Rua

Los restos del ex presidente Fernando de la Rúa, que falleció ayer martes a los 81 años, fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde se hizo presente el mandatario Mauricio Macri a rendirle su último adiós.

El cuerpo sin vida del ex presidente radical fue emplazado en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados hasta pasadas las 20, desde donde luego fue trasladado para recibir hoy sepultura definitiva en el Parque Memorial de Pilar.

Macri llegó al Palacio Legislativo pasadas las 15.30 luego de encabezar, por la mañana en Tucumán, el acto central del Día de la Independencia, y de participar más tarde del desfile militar en el barrio porteño de Palermo.

Desde la provincia norteña decreto tres días de duelo nacional por el fallecimiento del exjefe de Estado.

Tras saludar a sus hijos y a la viuda de De la Rúa, Inés Pertiné, Macri se retiró del Palacio legislativo y se habilitó el ingreso del público.

Entre las personas que asistieron estuvieron jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Faurie (Canciller), Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; y varios funcionarios del gobierno nacional de De la Rúa.

Los dirigentes históricos de la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza política que llegó al poder en 1983 y que a su vez fue miembro mayoritario de la Alianza que gobernó en 1999-2001, se hizo presente en el Salón de los Pasos Perdidos.

Estuvieron, entre otros, Enrique “Coti” Nosiglia, Nicolás Gallo, José Horacio Jaunarena, Adalberto Rodríguez Giavarini, Jorge Vanossi, Ricardo Gil Lavedra, Chrystian Colombo, Héctor Lombardo, Rafael Pascual, Jesús Rodríguez, el ex intendente metropolitano Facundo Suárez Lastra; el actual vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador y el secretario de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Fabián Perechodnik.

Además, saludaron a los familiares y le dieron el último adiós a quien fue compañero de fórmula presidencial de Ricardo Balbín en 1973, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, los senadores Luis Naidenoff, Esteban Bullrich y Julio Martínez; el ex candidato presidencial y ex gobernador y ex senador de Río Negro, Horacio Massaccesi.

También se movilizaron hasta el Palacio Legislativo el diputado Mario Negri, la ex vicegobernadora bonaerense Elva Roulet; el exvocero del presidente Raúl Alfonsín, José Ignacio López; el actor Luis Brandoni; el ex titular del Banco Central, Javier González Fraga; los ex legisladores peronistas Eduardo Menem, Oraldo Britos, Ricardo Branda y Luis Uriondo; las dirigentes María Cristina Guzmán y Beatriz Nofal y consultores como Enrique Zuleta Puceiro.