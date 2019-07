Frigerio en Entre Rios: “esta eleccion sera la mas trascendente desde el regreso de la democracia”

Rogelio Frigerio lideró ayer por la tarde una reunión en Gualeguaychú con todo el arco provincial de Juntos por el Cambio, donde se compartieron los lineamientos básicos para afrontar la campaña electoral con miras a las PASO nacionales del 11 de agosto como para las elecciones generales de octubre próximo.

Del encuentro participaron el actual senador nacional y precandidato para esa misma banca Alfredo De Angeli; Sergio Varisco (intendente de Paraná actualmente procesado por la Justicia Federal en una causa vinculada con el narcotráfico y por la Justicia provincial en dos causas: por haber estado “enganchado” a la luz durante tres años en su domicilio particular y por el desvío de fondos a una mutual); el actual diputado provincial Sergio Kneeteman; el actual intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein y el ex candidato a gobernador y actual diputado nacional Atilio Benedetti, entre otros.

En una conferencia de prensa, Frigerio resaltó la importancia de las próximas elecciones, y destacó algunas decisiones del orden nacional como estratégicas de cara al futuro.

“Convocamos a todos los argentinos en estas elecciones que serán históricas”, subrayó Frigerio para ahondar: “La Argentina se juega mucho en esta elección. Será la más trascendente desde el regreso de la democracia. Nos estamos jugando los próximos treinta años de la Argentina”.

En ese marco, diferenció que lo que está en juego es “si consolidamos este camino” al que reconoció “difícil, pero el único que va a sacarnos definitivamente adelante o volvemos al pasado”.

“Si queremos realmente vivir en una República democrática donde se respeten los derechos y las libertades individuales, o volvemos a la mentira, al unitarismo, a la autocracia. Y creo que la gran mayoría de los argentinos está consciente de lo que nos estamos jugando”, resaltó Frigerio.

También explicó que el encuentro le permitió tomar contacto con todos los dirigentes de su espacio y con intendentes identificados con el vecinalismo. “Porque nos queda poco menos de un mes de campaña, donde tenemos que transmitir el mensaje que tenemos que dar y nuestros candidatos tienen que recorrer toda la provincia, precisamente, transmitiendo ese mensaje y la importancia que tiene la elección del 11 de agosto para todos los argentinos”.

Al ser consultado sobre la marcha de la economía, Frigerio reconoció “que Argentina hace más de un año que atraviesa una crisis muy profunda, después de shock externo que nos agarró mal parados en abril del año pasado. Pero, con mucho esfuerzo de todos los argentinos estamos saliendo y hemos podido controlar las variables macro económicas que más afectan a los argentinos. La inflación empezó a bajar; el dólar está controlado; y se está empezando a ver indicios de recuperación del consumo. Por supuesto que esto influye en las elecciones y en el estado de ánimo de la gente. Y creo que en la medida que podamos mejorar aquellas cuestiones que generan mucha incertidumbre en los argentinos; precisamente esos argentinos podrán poner en valor todo lo que hemos hecho juntos en estos poco más de tres años y medio de gestión”.

“Lo hemos hecho con la República, con el federalismo, con la inserción inteligente de Argentina en el mundo que se plasma ahora en el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, con la revolución de la obra pública, con los aviones, con el ferrocarril, de las luchas contras las mafias y contra el narcotráfico; con la recuperación de la soberanía energética y tantas otras cosas que se han podido hacer”, describió.

Sobre las posibilidades electorales de Juntos por el Cambio en la provincia, Frigerio dijo que en “Entre Ríos vamos a andar muy bien. Vamos a hacer una elección muy similar a la que se hizo en 2017 donde Cambiemos –ahora Juntos por el Cambio- sacó más del 50 por ciento de los votos. Entre Ríos va a ser una provincia clave para definir la reelección del presidente. Tenemos muy buenos candidatos. Tenemos un mes para trabajar, para recorrer cada pueblo de la provincia para transmitir nuestro mensaje y también para convocar a todos los entrerrianos a que el 11 de agosto vayan y ejerzan su derecho.

Frigerio también fue consultado por Miguel Ángel Pichetto, que se sumó a la fórmula presidencial, y explicó que “Juntos por el Cambio es el primer espacio político no peronista en el siglo que va a terminar su mandato. Esto no es menor. Y además es el primer espacio no peronista en más de cien años que va a reelegir a su presidente”, pronosticó. “Los desafíos que tenemos por delante son enormes. Necesitamos, y así lo entiende el presidente, ampliar la base de sustentación política de nuestro espacio. En consecuencia, Mauricio ha tomado una decisión de mucho coraje, disruptiva, de convocar para que sea su compañero de fórmula a un dirigente de la oposición con el que compartimos valores, que ha demostrado un gran apego a la gobernabilidad, que ha sido responsable desde el punto de vista republicano, y que hoy etapa trabajando con nosotros para poder lograr que estos desafíos que tiene hoy Argentina por delante se puedan convertir en una realidad”.