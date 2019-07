La Escuela de Oficios de Concordia inspira propuestas similares en todo el pais

En el año 2017 comenzó a funcionar la Escuela de Oficios “Cruce de los Andes”, una propuesta de la Municipalidad de Concordia y del Ejército Argentino, con el acompañamiento del Instituto Becario, que se ha consolidado como una herramienta de inclusión y oportunidades para cientos de jóvenes. La iniciativa que llevó adelante el intendente Enrique Cresto hoy es observada con interés en distintas localidades, el Ejército estudia replicar una experiencia similar en Santa Fe, y el Gobierno Nacional busca poner en marcha el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”.

La Escuela de Oficios de Concordia se trabajó largamente a lo largo de todo el 2016. Los equipos de educación de la Municipalidad de Concordia junto al Regimiento de Caballería Tanques 6 Blandengues, fueron elaborando la propuesta. El Instituto Becario y el Gobierno Provincial, el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAF), y quien era en ese año el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Diego Luis Suñer, apoyaron la iniciativa.

Jóvenes que no han terminado sus estudios secundarios y no tienen empleo formal pueden ingresar a la Escuela de Oficios, donde personal profesional del propio Ejército los capacita en distintos oficios y saberes, además de que reciben educación física, y acompañamiento social. “La Escuela de Oficios vincula distintos recursos que tiene el Estado, ya sea Municipal, Provincial, el Ejército, para que los jóvenes que por diferentes motivos están fuera del sistema educativo formal y no tienen trabajo, adquieran conocimientos que les permita contar con una posibilidad cierta de inclusión, que tengan más oportunidades”, explica el Presidente Municipal Enrique Cresto.

En su tercer año de funcionamiento, el programa ya dejó de ser una “prueba piloto”, y comienza a ser observado en todo el país. “El Jefe del Regimiento, Teniente Coronel Pablo Antuña, ha recibido consultas porque se quiere conocer en detalle cómo funciona el programa. A través del cual también se ha colaborado con la reparación de escuelas en la ciudad, y con la elaboración de hamacas para otras ciudades”, comentó Cresto. “Es una propuesta que hoy ya se ha convertido en una Política de Estado, donde cada organismo pone a disposición sus recursos para un trabajo en conjunto en beneficio de toda la población”, afirma el jefe comunal.

Desde la unidad militar apostada en el Departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, no sólo se mostró interés en la Escuela de Oficios, sino que además se comenzó a trabajar para firmar un convenio con la Municipalidad de Fray Luis Beltrán, que permita llevar a cabo esta iniciativa en la vecina provincia. A este interés, ahora se suma la decisión del Gobierno Nacional de impulsar el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, para jóvenes de 16 a 20 años, quienes ingresarán a un programa dirigido por Gendarmería Nacional, recibiendo capacitación en oficios y estímulo para la finalización del ciclo educativo.

Esta nueva propuesta del Gobierno Nacional comenzará a funcionar en modo de prueba en algunos establecimientos militares del país durante este año. Aunque aún no están especificados la duración y algunos otros aspectos, se sabe que hace foco en la utilización de “la infraestructura y los recursos humanos” de la fuerza militar nacional para promover “el desarrollo de habilidades para el trabajo” en los jóvenes, según puede leerse en el Decreto dado a conocer este martes, en clara similitud con la propuesta que desde hace 3 años llevan adelante la Municipalidad de Concordia y el Regimiento local.