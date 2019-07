Confirmaron la llegada de Alberto Fernandez a Entre Rios en los proximos dias

El candidato a senador por el “Frente de Todos”, Edgardo Kueider, anticipó que Alberto Fernández arribará a Entre Ríos en los próximos 15 días para realizar una recorrida junto al gobernador Gustavo Bordet.

El secretario General de la Gobernación y candidato a senador nacional anticipó que se está trabajando para la llegada del candidato a presidente de la Nación a la provincia de Entre Ríos. “Estamos definiendo como será la agenda que tendrá en la provincia que será acompañado por el gobernador Gustavo Bordet”, indicó. Si bien Kueider no precisó la fecha de arribo, sí aseguró que será dentro de los próximos 15 días.

LAS ELECCIONES QUE SE VIENEN

En cuanto a su candidatura dijo que “el gobernador consideró que era oportuno que yo sea el representante de Entre Ríos para llevar adelante en el Congreso de la Nación la defensa de los intereses de la provincia. En virtud de la confianza política, la experiencia también y el nivel de razonamiento que uno ha construido en su vida política”.

Al ser consultado sobre su bajo perfil, expresó: “Mi misión ha sido ponerme detrás de la cámara y eso me ha llevado a tener un perfil más bajo desde el rol institucional y en función de los intereses del gobernador Gustavo Bordet y de las gestiones”.

Sobre la política actual Kueider manifestó: “Hay un montón de circunstancias. No es lo mismo ser oficialista que opositor. No es solo potestad del oficialismo acompañar la política del poder ejecutivo. Los debates fuera de un ordenamiento partidario y conveniencia política, resulta utópico. El gobernador Bordet ha permitido que el gobierno nacional lleve adelante su gestión de la mejor manera. Legisladores han acompañado en pos de favorecer a las instituciones y no poner palos en la rueda sobre todos en los primeros años cuando el gobierno necesita apoyo. La política que ejerce el gobierno no lo hace pensando mal en la sociedad, sino que busca alternativas para resolver los problemas de la ciudadanía. Los legisladores opositores han contribuido independientemente de su política partidaria” argumentó.

Sobre el futuro el candidato aseguró: “El gobernador ha obtenido un porcentaje histórico para la provincia. Ningún gobernante había obtenido antes esa cantidad de votos. Eso tiene que ver con que se ha discutido la gestión provincial y los ciudadanos han decidido acompañar con ese respaldo contundente. Siempre hemos hecho mediciones y le hemos dado otro valor en cuanto al escenario nacional. Son distintas discusiones. Tenemos un gobierno provincial que ha decidido hacerse cargo de muchas de las falencias del gobierno nacional, como de los planes sociales que han caído, de temas de la salud, de muchas de las medidas que han impactado en las economías regionales en virtud de favorecer a la ciudadanía. La sociedad tendrá que decidir si continuar con este modelo de gobierno que prioriza el capitalismo, la economía, la timba financiera, por sobre los intereses de la ciudadanía, como el trabajo y el desarrollo de las economías regionales”.

El candidato a senador dijo sobre la campaña actual que “no podemos dejar de poner en relevancia que el gobierno de Entre Ríos necesita en el gobierno de la nación representantes que defiendan sus intereses. Por eso impulsamos la candidatura de Alberto Fernández. Luego de haber puesto en caja y ordenado la provincia pasamos a un nuevo rol de desarrollo por el cual necesitamos del gobierno nacional.

Respecto a la elección de los candidatos que representarán al Justicialismo en la provincia y a la reacción de los dirigentes en su conjunto, Kueider expresó: “Críticas no he escuchado ninguna. Hay intereses particulares. Es muy difícil en toda la provincia conformar a todo el mundo. Pasa siempre en política. Las listas tienen un número limitado”

Al ser interrogado sobre su experiencia en el campo legislativo: “He sido concejal de Concordia y presidente del Concejo Deliberante. Uno de mis mayores destaques fue haber sido el concejal que más proyectos presentó. Fui quien impulsó una ley del Fondo Especial de Salto Grande. Presidí el Concejo Deliberante de la Región de Salto Grande. En su momento la vetó Duhalde y luego logramos los dos tercios para imponerla y hoy está vigente. Tengo esa experiencia, me gusta y después he ocupado por casi doce años cargos ejecutivos”.

Finalmente, subrayó que “en el gobierno provincial que viene habrá algunos cambios para oxigenar diversas áreas y darle oportunidad a jóvenes que tienen capacidad de llevar adelante políticas de gobierno, en una estructura de gobierno que será modificada para mejor la prestación de servicios. Esperamos que Alberto Fernández asuma en diciembre la presidencia y acompañe a la provincia en esa etapa tan importante”.