Rugby Championship: aperitivo de lujo antes del Mundial

La competición de selecciones por excelencia en el hemisferio sur arranca este sábado, a dos meses del Mundial de Japón. Desgranamos cómo llegan Australia, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

A dos meses de que arranque el Mundial en Japón (20 de septiembre), no hay mejor aperitivo posible que una nueva edición del Rugby Championship, el torneo de selecciones por excelencia en el hemisferio sur, también conocido como 4 Naciones (antes tres) desde que se incluyó a Argentina junto a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, los integrantes hasta entonces, en el año 2012. Una edición precisamente marcada por esa cercanía de la cita mundialista, que ha invitado a los organizadores a aligerar el calendario y dejarlo en una sola vuelta. A continuación repasamos cómo llegan los cuatro contendientes al pistoletazo de salida:

Nueva Zelanda, el defensor del título

Campeones en seis de las siete ediciones desde que se incorporó Argentina, incluidas las tres últimas, han perdido un partido en el camino, el año pasado ante Sudáfrica. Queda poco por decir del equipo manejado por Steve Hansen, que después del Mundial dejará el cargo de seleccionador tras siete años en los que ha conquistado todos los Championship citados y la anterior Copa del Mundo, en 2015. El de Otago afronta el torneo entre la oportunidad de hacer pruebas y el deber de mantener la hoja de ruta hacia un cuarto título mundialista sin forzar demasiado a sus hombres más importantes. Con el grueso de los Crusaders campeones del Super Rugby descansando, lleva a cinco debutantes en la primera lista, para medirse a Argentina este sábado 20 en el José Amalfitani de Buenos Aires (20:05 en España, 01:05 en Argentina): el ala Sevu Reece, máximo anotador de ensayos (15) en el Super Rugby con los Crusaders (y juzgado el año pasado por agredir a su mujer en estado de embriaguez), el pilier de los Chiefs Atu Moli y su compañero en la tercera línea Luke Jacobson, el apertura de Highlanders Josh Ioane y el centro-ala de Crusaders Braydon Ennor. Los novatos mezclarán con parte de la columna vertebral del equipo en los últimos tiempos, los Dane Coles, Retallick, Sam Cane, Aaron y Ben Smith, Beauden Barrett… Los que han dominado el rugby mundial durante años y aspiran a añadir en lo que queda de año nuevas páginas a su historial de éxitos.

Primer XV de los All Blacks

Tuungafasi 2. Coles 3. Ta’avao 4. Retallick 5. Tuipulotu 6. Fifita 7. Cane 8. A . Savea 9. A. Smith 10. B Barrettt 11. J. Barrett 12. Laumape 13. Lienert-Brown 14. Sevu Reece 15. B. Smith

Suplentes

Coltman 17. Moli 18. Laulala 19. Hemopo 20. Jacobson 21. Weber 22. Ioane 23. Ennor

Argentina, sin techo

Semifinalistas en dos de los tres últimos mundiales (2007 y 2015), han aprovechado el trampolín de los Jaguares, su franquicia en el Super Rugby que este año fue finalista por primera vez en cuatro temporadas de vida, para seguir creciendo y hoy en día, más que nunca, pueden mirar de tú a tú a cualquier equipo del mundo. En un ambiente agradable, el mítico pilier bonaerense Mario Ledesma, a cargo del seleccionado desde la temporada pasada, va con todo lo que tiene, que no es poco: una tercera de élite con Matera (confirmado como capitán y desde la próxima temporada en Stade Français), Kremer y Ortega Desio, una bisagra muy completa con Cubelli y Sánchez y colmillo y polivalencia en el resto de la línea con los Moyano, De la Fuente, Moroni, Boffelli o el recuperado Cordero, que no entra en la primera lista. Les faltan a los Pumas algunas piezas también, como el medio melé Bertranou, que venía siendo titular, o el apertura Urdapilleta, que estaba ante su primera oportunidad con la selección desde 2012, ambos aquejados de problemas físicos. No estará tampoco en la primera jornada el potente ocho de Toulon Facundo Isa, potencialmente el mejor transportador del equipo. Y tienen margen de mejora en las fases estáticas, sobre todo en melé. Precisamente la especialidad de Ledesma, bajo cuya tutela Australia creció mucho en esa faceta. Hay mimbres con Tetaz, Creevy, Montoya, Lavanini y la incorporación de Figallo, dos veces mundialista pero con poco protagonismo en Saracens este año. Falta cuajo.

Primer XV de Argentina

Tetaz Chaparro 2. Creevy 3. Figallo 4. Petti 5. Lavanini 6. Matera 7. Kremer 8. Ortega Desio 9. Cubelli 10. Sánchez 11. Moyano 12. De la Fuente 13. Orlando 14. Moroni 15. Boffelli

Suplentes

Montoya 17. Vivas 18. Medrano 19. Alemanno 20. Lezana 21. Ezcurra 22. Díaz Bonilla 23. Tuculet

Australia, en el ojo del huracán

Llegan los Wallabies devaluados y envueltos en la polémica. El año pasado terminaron terceros, superados por Sudáfrica y con un punto más que Argentina, que incluso les derrotó a domicilio en la cuarta jornada. Y este año están sin Pocock (sigue arrastrando problemas en un gemelo y no juega desde marzo), el alma del equipo, para la primera jornada y arrastrando el ‘affaire Folau’ desde que el zaguero, otro de los hombres clave y un cristiano devoto, sumara un capítulo más en su cruzada contra el colectivo LGTBI afirmando en una publicación en su Instagram que todos los homosexuales irían al infierno. La Federación Australiana decidió rescindir el contrato con el jugador y él ha anunciado que acudirá a las instancias pertinentes a denunciar su despido, por lo que el conflicto apunta a enconarse. Mientras tanto Cheika intenta armar un equipo sostenido de un tiempo a esta parte por su capitán, Michael Hooper, con las franquicias australianas del Super Rugby a la baja (sólo una en cuartos esta temporada) y problemas para dar relevo a la generación de los Pocock, Genia, Moore, Kepu, Fardy, Beale, Giteau… Así, el preparador, que reconoce que Australia llega a la cita de tapado (sí, Australia, de tapado), ha recuperado para el debut ante Sudáfrica en Ellis Park (sábado 20 a las 17:05 en España, 22:05 en Argentina) a Kuridrani y Kerevi como pareja de centros y a Slipper y Nic White (llevaban casi tres y cuatro años, respectivamente, sin ponerse la camiseta amarilla). También han vuelto a la disciplina de los Wallabies otros como Lealiifano y O’Connor una vez concluido su exilio europeo. Completan las novedades el tercera de los Rebels Isi Naisarani, que será titular, y el pilier de los Waratahs Harry Johnson-Holmes, citado de última hora por las bajas de Sio y Robertson, que aguardará una oportunidad en el banquillo. Dos debutantes aspirando a afianzarse en esta Australia que poco se parece a la que fue finalista en el último Mundial.

Primer XV de Australia

Slipper 2. Fainga’a 3. Kepu 4. Rodda 5. Arnold 6. Salakaia-Loto 7. Hooper 8. Naisarani 9. White 10. Foley 11. Hodge 12. Kerevi 13. Kuridrani 14. Haylet-Petty 15. Banks

Suplentes

Uelese 17. Johnson-Holmes 18. Tupou 19. Simmons 20. Dempsey 21. Genia 22. Toomua 23. Beale

Sudáfrica y la paridad

Por primera vez en su historia, Sudáfrica alineará a ocho jugadores negros en su XV titular para enfrentarse a Australia, cumpliendo con una demanda del gobierno y rompiendo en cierta medida el cliché de que el rugby es el deporte de los blancos en un país en el que los negros representan cerca del 80% de la población. Eso incluye a la primera línea al completo, capitaneada por el pétreo Mtawarira; a la bisagra con Herschel y Elton Jantjies en el nueve y diez, respectivamente; los dos alas, Nkosi y Mapimpi, y el zaguero Warrick Gelant. En la segunda línea, dos purasangres como De Jager y Etzebeth, capitán en detrimento del lesionado Kolisi. Y cerrando la melé, más dinamita con Louw, Du Toit y Elstadt. Aún faltando jugadores como el propio Kolisi y Marx o Kitshoff en la primera línea, el pack sudafricano es élite. Pero a la línea de Rassis Erasmus,el cuarto seleccionador que pasa por el equipo desde el triunfo en el Mundial de 2007, le sigue faltando jerarquía pese a los brotes verdes del año pasado, cuando fueron segundos ganando a Nueva Zelanda a domicilio, un triunfo que para muchos fue la constatación del de que el proceso de renovación en los Springboks estaba finiquitado cuando, en realidad, la victoria tenía múltiples lecturas. De hecho, venían de perder la jornada anterior en Argentina. Sea como sea, el equipo está en fase de crecimiento y este Championship dará la medida de hasta qué punto se ha consolidado lo visto el año pasado y cuáles son las aspiraciones mundialistas de una generación que de momento no ha conseguido acercarse al listón que dejaron Smit, Bakkies Botha, Juan Smith, Du Preez, De Villiers, Habana y compañía.