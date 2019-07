Macri recorrio obras en la zona sur de Concordia

El presidente Mauricio Macri estuvo este lunes en Concordia. Estuvo en el Centro “Carretera La Cruz”, un Núcleo de Inclusión y Oportunidades para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO) que fue inaugurado en marzo último.

El presidente Mauricio Macri dio un breve discurso, minutos después de haber visitado a un productor de nuez pecan en La Criolla y tras haber recorrido las obras de ampliación y mejoras de la Defensa Sur. “Cumplimos con la Defensa Sur”, enfatizó y dijo que “hoy esta obra que recorrí recién lleva tranquilidad a unos 25 mil concordienses”.

Mauricio Macri se mostró ante los vecinos y periodistas presentes junto a la diputada provincial Gabriela Lena (Federación), precandidata por la lista oficial de “Juntos por el Cambio” a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. No fue el único precandidato cerca del mandatario: también estaba el senador nacional Alfredo De Angeli (Gualeguaychú), que pretende ocupar por otro período una banca en la Cámara Alta de la Nación.

También estuvieron presentes, entre otros, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el intendente Enrique Tomás Cresto y su esposa Leticia Ponzinibbio; al igual que Mireya López Bernis, funcionaria del EDOS y de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia.

EN CAMPAÑA

“Es muy lindo estar acá juntos viendo como el esfuerzo y el compromiso que asumimos hace tres años y medio empieza a generar transformaciones como estas. Recién venimos con el ministro Frigerio de recorrer un pequeño productor de nueces Pecan que va creciendo”, comentó el presidente Macri, en el inicio de su discurso.

Agregó que no tiene dudas de que “el talento, la capacidad de emprender, de hacer en Entre Ríos hay como en todo el país”, pero aclaró que “si no tenemos un gobierno que genere las condiciones y herramientas para salir adelante, todas esas ideas se pierden, no se transforman en empleos de calidad para todos los argentinos”.

“Por eso es muy importante esta base que hemos ido construyendo en esto años, con más de 304 kilómetros de rutas y autopistas terminadas, otros 453 kilómetros en construcción, solamente en la provincia de Entre Ríos, para que quienes tienen algo para producir, algo para aportar, lo puedan transportar, pueda llegar a otra provincia y a otra parte del mundo también”, señaló ante el público que lo recibió en Concordia.

Durante su discurso, el presidente remarcó también que “con la provincia hemos trabajando para poner todas las hidrovías que tiene como potencialidad la provincia en valor y los puertos que se están abriendo para que toda esa producción salga al mundo: los cítricos, la carne, el arroz y tantas cosas que se pueden producir acá en Entre Ríos”.

ENTRE LA DEFENSA Y EL NIDO

“En esta línea también estoy contento de las 140 obras, terminadas y en construcción”, manifestó, haciendo mención a la labor que lleva adelante el ministro Frigerio. En ese sentido, enfatizó: “Cumplimos con la Defensa Sur de Concordia. Hoy esta defensa, que recién recorrí, le lleva tranquilidad a 25 mil concordienses que hoy no tienen que estar tan preocupados por las tormentas como lo estaban en el pasado”.

“Hoy más que nunca debemos volver a comprometernos para seguir en esta línea de trabajo. Lo importante es que los argentinos tengan las posibilidades para hacer. Por eso, nosotros ponemos el eje en el hacer, en hechos concretos como este NIDO, que le cambia la vida a la gente de estos barrios. Acá hay futuro para todos”, remarcó ante el público, que celebró con aplausos.

“Juntos somos imparables, queridos argentinos, gracias por acompañarme”, concluyó como cierre.

Fuente: El Entre Ríos.