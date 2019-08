La menor no habria confirmado el abuso “por amenazas” del ex jefe de Policia

La madre de la menor concordiense que la semana pasada radicó una denuncia en los Tribunales de Concordia por presunto abuso contra su hija por parte del comisario José Querencio, reveló que su hija no habría confirmado el abuso “por amenazas” del ex jefe de Policía

A causa de dicha presentación, el Juez de Garantías, Germán Dri, dispuso una restricción de acercamiento contra el funcionario policial sobre la menor y su madre, como también otros lugares en los que reside la víctima del supuesto abuso. La medida, regirá por un plazo inicial de 30 días.

Una semana después de la denuncia, la madre de la víctima del supuesto abuso reveló detalles de lo que presuntamente sucedía en la Jefatura Departamental de Concordia, donde el comisario habría citado a la adolescente.

“Quiero que se tomen medidas porque mi hija fue amenazada por este depravado. Él la obligó a tener relaciones sexuales en la Jefatura y amenazándola que ella no haga denuncia”, afirmó la mujer de la cual no se puede dar a conocer su identidad debido a la investigación en curso.

Según contó la madre de la menor, el ex jefe Departamental de la Policía de Concordia la “iba a buscar, porque sabía el colegio al que iba y dónde vivía. Él sabía y en alguna ocasión me la iba a llevar a un campo y me la iba a matar a mi hija”, remarcó la mujer en diálogo con El Once, frente a los Tribunales locales.

La mujer contó que la víctima ya declaró en Cámara Gesell, pero “por amenazas de este señor, dijo cosas que no son”, afirmó y agregó que, por tal motivo, “pedí que se haga una nueva entrevista y que se va a hacer, porque ella está dispuesta a contar la verdad”, sostuvo.

“Yo no le tengo miedo y voy a hacer frente a todo. Voy a llegar hasta lo último porque quiero que se esclarezca. Están pasando muchos hechos. Mientras en Concordia había muerte, había robos y personas baleadas, este personaje citaba a mi hija a la Jefatura (Departamental de Policía)”, afirmó la mujer.

“Yo me enteré de lo que pasaba a través del celular que descubro todo y me vine a Fiscalía. Mientras yo estaba haciendo la denuncia en Fiscalía, este señor, me la tenía a mi hija en Jefatura y la estaba obligando a tener relaciones con él”, remarcó la mujer y confirmó que los contactos entre su hija y el comisario denunciado, “duraron un año. En una ocasión a la chica, le introdujo los dedos y le hizo hacer sexo oral. La segunda vez, ella estaba en el Sanatorio Concordia y se fue por miedo cuando se dio cuenta que yo le había encontrado el celular, y en esa ocasión, la encuentra la policía y la lleva a la Jefatura policial y no me avisaron que la tenían ahí”, explicó la mujer.

LA RESIDENCIA DEL COPNAF

Al ser consultada en referencia a las supuestas citaciones que el comisario Querencio le proponía a la menor en la sede policial del departamento Concordia, la mujer respondió: “en la propia Jefatura. El día martes, mientras yo hacía la denuncia (en Fiscalía), él estaba teniendo sexo con mi hija en la Jefatura”, confirmó la mujer y sostuvo que retiró a la menor de la residencia del Copnaf donde se alojaba, porque él la amenazó que no se fuera conmigo para que no cuente la verdad, siendo que mi hija me pidió que la sacara de ahí por las cosas que había visto”, reveló la mujer.

En referencia al primer contacto de la menor con el ex Jefe Departamental de Concordia, la mujer relató que ocurrió a través de las redes sociales. “Ella estaba estudiando modelaje y él le seguía mandando solicitudes hasta que ella lo aceptó. Ahí, empezó a citarlas y les ofrecía cadenitas de oro, vestidos caros, muchas cosas a cambio de estar con él”, afirmó la mujer.

“Voy a llegar hasta lo último, porque hoy le pasó a mi hija y otro día le puede pasar a otra, pero esto no puede seguir pasando”, remarcó.

Fuente: El Once