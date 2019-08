La secundaria de la Escuela San Martin volvio a las clases tras una promesa de respuesta

Andrea Soto, directora de la Escuela Secundaria Nº 25 “General San Martín”, que funciona de prestado en el edificio de la Escuela Primaria del mismo nombre, dijo que “creo que llegamos a algo positivo”, acerca de las novedades que hubo entre miércoles y viernes.

La promesa llegó tras 2 días sin clases. El primero de esos días, en asamblea con padres y docentes, consensuaron interrumpir el dictado de clases. Exigen, suplican, que se avance en la construcción del edificio propio, cuyo proyecto está aprobado desde octubre de 2018.

Agregó que “a partir de nuestra dolorosa decisión hubo una respuesta que, de igual manera, no es definitiva. El martes se comprometieron a ir a la escuela autoridades de la Departamental, de la Arquitectura de Concordia y de la provincia”, dijo la directora a Club de Amigos (sábados de 10 a 12 por Oíd Mortales Radio).

“No queremos perjudicar a los chicos y, ayer a las 18 se decidió con padres y docentes que lunes y martes las clases son regulares hasta el martes, a las 18, cuando se acerquen y nos digan cuál es la respuesta y en qué situación está lo del edificio”, sintetizó.

QUE LA NUEVA ESCUELA ESTÉ EN EL PRESUPUESTO 2020

Volverán a clases desde hoy, como gesto silencioso pero visible de la voluntad de construir algo mejor, como lo explicó la propia directora: “Desde la Escuela 25 hemos hecho reclamos de manera pacífica. Nuestra comunidad ha buscado que se visualice lo que nos pasa, por ejemplo juntando 5 mil firmas virtuales y eso le va llegando al Estado, al señor Bordet”.

“Aspiramos a que en este Presupuesto, o sea el que se elabore para 2020, sea incluido nuestro edificio”, contó en referencia a la necesidad de que la Provincia incorpore esa obra en su plan de inversión para el año próximo.

EN NÚMEROS

La Secundaria tiene 20 años de vida y, actualmente, en su matrícula hay 486 estudiantes que van a clases, de lunes a viernes de 13 a 22. En tanto, la Primaria tiene 600 alumnos, que van de 8 a 12, en el turno matutino, y de 13 a 17, en el vespertino. “En la tarde tenemos unos 500 chicos compartiendo patios y galerías, en recreos o en horas especiales”, precisó Soto.

El crecimiento de la matrícula, por un lado, y el permanente desgaste de un edificio al que le falta mantenimiento y puesta en valor, hacen imposible la continuidad de la convivencia. Esa imposibilidad viene advirtiéndose desde 2010 cuando, a partir del pedido de la comunidad educativa, se autorizó la construcción de 3 nuevas aulas sobre calle Concejal Veiga, que fueron inauguradas en 2013.

6 AÑOS DE GESTIONES

“Pero no se cumplió con lo que se propuso: prometían 3 aulas, sanitarios y un pasillo que conectara, pero actualmente con 3 aulas aisladas. No se hizo la galería que las conectara con el resto del edificio y los alumnos tiene que correr cuando llueve por el patio o en el barro, o directamente no van”, lamentó.

Así surgió la idea de concretar el edificio propio. Fue ese mismo año que comenzaron las gestiones, primero en la Zonal Concordia de Arquitectura, luego en la misma delegación a nivel provincial y finalmente con profesionales de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) se le dio forma al proyecto (está elegido el lugar, hecha la factibilidad de concretarla y una estimación en 2018 de que se necesitaban 43 millones de pesos para hacerla).

Mientras tanto, como la obra no se incluyó en el presupuesto vigente, los problemas se acumulan. La escuela Nº 53 “realmente está desgastada, muy deteriorada. Las aulas están con mucha humedad, los ventiladores no resisten. El frío actual hace que nuestros chicos falten mucho, sobre todo los que salen a las 22”, indicó y añadió que “las cañerías de los baños se tapan y el agua se agota”.

Sobre el final, la docente contó lo que es casi absurdo. Al edificio de boulevard San Lorenzo 515 (oeste) “es fácil de entrar porte las puertas están débiles. Espero que nadie que tiene malas intenciones escuche esto”, admitió y contó: “las puertas son de madera y eso está muy débil. EL año pasado sufrimos un robo muy grande y ahora, si les dan unos golpes, las puertas se caen. Las maderas están gastadas. A las puertas de adelante las quisieron arreglar, pero no tiene cerradura y se cierran con palos”.

Mañana martes 6 de agosto es el día indicado para una nueva oportunidad. La de darle respuesta a una comunidad que ha hecho rutina la precariedad, el hacinamiento y el reclamo silencioso.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio