Por decision de la provincia, la municipalidad de Concordia ya no coordina el Educando en Movimiento

“No se sacó ningún tipo de recurso. Yo no sé por qué ponen esas cosas”. Claudia Gieco, presidenta del Instituto Becario Provincial, descartó de plano que el gobierno provincial haya recortado partidas del programa Educando en Movimiento en Concordia.

La aclaración de Gieco sale a luz luego de que el intendente Enrique Cresto, en los considerandos de la ordenanza que declaró la Emergencia Social, asegurara: “se han debido asumir distintas funciones sociales (sin su correspondiente transferencia de recursos), entre los que podemos citar por ejemplo el Programa Educando en Movimiento”.

En declaraciones a El Entre Ríos, la titular del INAUBEPRO aseguró que el “único cambio” que hubo respecto de la instrumentación del Educando en Movimiento en Concordia es que la provincia retomó “el manejo administrativo” que estaba a cargo del municipio.

Gieco negó que se haya puesto en práctica una auditoría aunque admitió que había “números cruzados” y falencias administrativas que demoraban los pagos a los becarios y dijo haberse “sorprendido” por algunos entredichos que surgieron sobre “materiales deportivos”. También reconoció que el centro de apoyo escolar que la municipalidad había abierto en la cárcel no había sido autorizado por el Inaubepro. “Cuando nos enteramos, en el acto la llamé a Julia (Saenz) y le dije ‘esto no está autorizado y ya sacá los chicos de ahí'”, precisó.

CONCORDIA ERA UNA EXCEPCIÓN

En los primeros minutos de un diálogo que se extendió por algo más de un cuarto de hora, Claudia Gieco se encargó de resaltar que “Educando en Movimiento” es un programa provincial y no municipal.

“Cuando era Mayda Cresto directora del Instituto Becario, le dio al municipio de Concordia, supongo que por una cuestión de confianza con su hermano, el manejo del Educando en Movimiento. Pero es un programa provincial, que está en los 17 departamentos y en todos ellos la coordinación la tiene la provincia a través de las delegaciones que están en las departamentales de escuelas”, explicó.

– ¿Esa excepción en Concordia se terminó?

– ¿Qué pasó ahora? Lo que se hizo siempre y que inclusive lo hizo Mayda Cresto en los demás departamentos, es decir, retomar desde la provincia la coordinación administrativa.

– ¿No se sacaron recursos?

– No. Lo que puede haber molestado y generó ese ruido parte de que Enrique pone una nueva secretaria de desarrollo social, la señora Julia Saenz, que antes era Concejal, y que tenía mucha injerencia en educación. Justo estábamos con el proceso ese de que en el Educando de Concordia, nos faltaba información, teníamos números cruzados. Había quejas porque los chicos que están trabajando decían ‘¿Por qué no cobré?’ Y teníamos que responderles ‘No cobraste porque tu ficha llegó ahora’. ‘¡Pero si yo la presenté en abril!’ Esa intermediación que había en la Municipalidad hacía que todo se demore, algo que no nos pasa en los demás lugares, porque los educandos van a hacer sus trámites a la delegación del Becario.

Entonces le dijimos a la Municipalidad o a la señora Saenz ‘lo administrativo lo vamos a hacer desde el Instituto Becario y ustedes siguen con la articulación’. Bueno, indudablemente eso no les gustó y dijeron ‘no, no, o manejamos todo o no manejamos nada’. Bueno, hay que dejar que pase un poco el tiempo, porque se los confundió mucho a los becarios y a los referentes barriales.

– ¿Hubo alguna auditoría? ¿Había un centro funcionando en la Unidad Penal 3?

– Auditoría no hubo. Lo de la cárcel es aparte. No le doy tanta importancia porque es un sólo centro de los 43 que están funcionando en la ciudad. El de la cárcel nunca estuvo autorizado. Cuando nos enteramos enseguida le dijimos a Julia ‘eso no se va a autorizar nunca porque el programa es para niños de 6 a 12 años y quienes están a cargo del Educando son chicos que están en instancia de formación, no son profesionales, no están preparados para ir -por más que sean clases de apoyo o actividad deportiva- a estar con un adulto que tiene una causa judicial. A eso no lo aceptamos. Ese centro nunca estuvo habilitado. Ni el programa ni la provincia se encargan de esto. Porque para esto hay otras instancias, como puede ser educación de adultos, pero no el programa Educando en Movimiento.

Cuando nos enteramos, en el acto la llamé a Julia y le dije ‘esto no está autorizado y ya sacá los chicos de ahí’. Los becarios están haciendo una práctica profesional en el programa porque sí están preparados para niños de 6 a 12 años pero no para estar con gente adulta. Si no, el programa iría también a chicos de 15 y 16 años pero en esa edad el chico tiene una problemática que ya no tiene que ver con el aprendizaje si no con situaciones personales y sociales que tampoco nuestros estudiantes están autorizados para abordarlo. Nosotros exigimos a los becarios que trabajan en el programa pero también los cuidamos.

Ellos en su instancia de formación no están autorizados, ni habilitados, ni preparados para abordar problemáticas como drogas, violencia, embarazo adolescente. Sabemos que pueden encontrarlas en el barrio, pero hay áreas específicas que las abordan y no los profesores que están haciendo matemática y lectoescritura. Ellos están habilitados para generar el hábito de estudio y están dando apoyo en esas dos áreas que son las fallas del sistema, acompañadas con actividades deportivas, recreativas y culturales. En eso consiste el programa.

– ¿Qué exigencias tienen los profesores?

Tienen que cumplir horario, llegar 10 minutos antes de que lleguen los chicos, tienen que ser los últimos en irse. Si faltan tienen que avisar porque los chicos no pueden quedar solos en un barrio. Todo ese manejo lo tiene el Instituto Becario. Lo demás lo puede hacer la municipalidad como todos los otros organismos con los que se articula.

– ¿Seguirán en Concordia todos los becarios que venían cobrando hasta ahora?

– No hay cambios. Lo que sí, si se cierra algún centro producto de que por ahí el municipio dice ‘yo ahora no quiero’, se los reubicará en otro centro, se buscará en el mismo barrio si hay otra familia, institución, que sea saludable y que pueda servir de sede para el programa.

– ¿La merienda para los chicos también está garantizada?

– Por supuesto. Si el municipio que nos aportaba dice ‘no voy a poder pagar la merienda porque necesito cubrir con ese dinero otros sectores’, se cubre con Desarrollo Social de la provincia, como lo hacemos en todos los lugares. La merienda se maneja por una tarjeta de Sidecreer que también llega al municipio, a las juntas de gobierno y a veces también se la da a los clubes cuando piden.

– ¿Qué pasó con los elementos deportivos que se usaban en el programa?

– Es algo que me sorprendió enormemente. Los chicos por ahí tienen materiales deportivos. La municipalidad dice que son de propiedad del municipio y en algunos lugares, no sé con qué criterio, se levantaron. Yo no voy a entrar en la polémica si son del municipio o de la provincia porque son elementos de trabajo comunes. Los becarios que no tienen ahora elementos tienen que ir a la delegación del Becario y les proveemos a través de la Dirección de Deportes de la provincia.

Son cuestiones administrativas que hay que encarar de manera eficiente. Y no es que esté diciendo que lo esté haciendo mal la municipalidad. Solamente que el Instituto Becario quiere tener ese manejo administrativo. No estamos hablando de auditoría. Solamente que hay una decisión que implica que la parte administrativa la toma el Becario y las articulaciones se siguen haciendo con las instituciones.

– ¿Qué decisión tomó el Instituto Becario tras la detención de Gabriela Francia?

– En el acto se rescindió su contrato. Ella tenía un contrato de obra con el Instituto Becario. Percibía un valor muy bajo, cercano a los 9000 pesos mensuales. El lunes a primera hora, tras la noticia de la detención, se le dio de baja. Yo no voy a esperar a ver si fue procesada. Hay un contrato de obra en el que se termina la relación por incumplimiento de trabajo.

Fuente: El Entre Ríos