Joaquin Albisu se quedo con la 31° edicion del Tres Fronteras

La tercera jornada del Tres Fronteras se vivió a flor de piel, con un público que fue en incremento y termino colmando las tribunas y al rededores de la pista de césped, para ver a las pruebas principales y aguardar hasta lo último para ver la definición de la categoría primera, donde tras la esperada ronda de desempate, vio consagrarse al binomio Joaquín Albisu con Vaika Mónaco del CHA.

El tercer día de competencia del 31° Concurso Regional de Saltos Hípicos “Tres Fronteras”, bajo la organización del Club Hípico Concordia, tuvo un cierre excepcional en cada una de las pruebas y con especial énfasis en la primera y segunda categoría, con definiciones muy ajustadas.

Clasificación: TRES FRONTERAS EDICIÓN 2019 – FINAL de CAMPEONATO

Categoría Primera (1,40m): Joaquín Albisu con Vaika Mónaco, (CHA) Campeón – Alexis Trosch con Abril Filton Touch, (ETAM) Subcampeón.

Categoría Primera (1,30m): Alexis Trosch con Okita Z, (ETAM) Campeón – Agustín Galli con Gama Cherokee Z, (CHSMM) Subcampeón.

Categoría Segunda (1,30m): María Alejandra Pimentel con Tatabra Dinamite (CHA) Campeón –

Scarlett Gianotti (PJUN) con CBC Cairo Z (CHGCB) Subcampeón.

Categoría Amateur (1,30m): Verónica Lamelas con Lr Chincolif (El24LR) Campeón.

Categoría Segunda (1,20m): Valentina Haymes con Charlina Z (C E Pilar) Campeón – Camila Sensever con SH Contessa (CHC) Subcampeón.

Categoría Tercera (1,20m): Scarlett Gianotti con Aromos Big Bay (CHGCB) Campeón – Federico Tonelli con CW CLEI (El Secreto) Subcampeón.

Categoría Amateur (1,20m): Claudia Sovero Tatabra Daimler (E.F.) Campeón – Carlos Scarano con Hj Ramses (JCR) Subcampeón.

Categoría Tercera (1,10m): CAMILA LOPEZ CHINO ANAHI (El Secreto) Campeón – Ornella Calogero con RTA Narcótico (C. H. Misiones) Subcampeón.

Categoría Children (1,10m): Jazmin Riback con RM Chik (CHSC) Campeón – Homero Sensever con SH Just Do It .(CHC) Subcampeón.

Categoría Amateur (1,10m): Hugo Russo con Re Lima (CHC) Campeón – Héctor Fernando Rouger con Chino Amparo (CHC) Subcampeón.

Categoría Tercera (1,00m): Montserrat García Vaquero con Olivia Z (HSMDM) Campeón – 2 9 Abril Turbay con Cantinera Z (C. H. Santa Catalina) Subcampeón.

Categoría Children (1,00m): Valentina Amado con Azul Irú (JC Vila Elisa) Campeón – Benicio Rodríguez Varisco con RTA Veturia (E. El Nogal) Subcampeón.

Categoría Amateur (1,00m): Héctor Fernando Rouger con Chino Indio (CHC) Campeón – Emilia Gagliano con BM Atenea (J. C. Rafaela) Subcampeón.

Categoría Tercera (0,90m): Rodrigo Soneira con 3 Coronas Girondino (E. El Nogal) Campeón – Julieta Piscione con Don Matías (J. C. R.) Subcampeón.

Categoría Children (0,90m): María Uhrich Tres con Capitán III (CHC) Campeón – Benicio Rodríguez Varisco con RTA Veturia (E. El Nogal) Subcampeón.

Categoría Amateur (0,90m): Alejandro Piscione con Black Fairy (JCR) Campeón – Aníbal Barrios con Bandurria Cardento Argentino (CCLP) Subcampeón.

Categoría Esc. Mayor (0,80m): Maximo Spinelli con DP GIG (CHC) Campeón – Patricia Chiarello con Chino Donato (CHC) Subcampeón.

Categoría Esc. Menor (0,80m): Antonia Domínguez con Doña Chela (El Secreto) Campeón – Segundo Vivaldo con Rey Dom Cora (Haras Cooper) Subcampeón.

Categoría Esc. Mayor (0,70m): Sebastián Karaben con (H. J. DUBAI I) (J. C. Posadas) Campeón – Martina Kuhne con Midnight (CHC) Subcampeón.

Categoría Esc. Menor (0,70m): Morena Acosta Espalter con Sin Rencor (CHC) Campeón – Segundo Vivaldo con Rey Dom Cora (Haras Cooper) Subcampeón.

Categoría Iniciados (0,60m): Angelina Sotelo con Linda (CHC) Campeón – Martina Rodríguez Varisco con Paloma (E. El Nogal) Subcampeón.

Categoría Iniciados (0,50m): Martina Rodríguez Varisco con Paloma (E. El Nogal) Campeón – Ailin Ortiz Quintero con Piojo (J. C. Villa Elisa) Subcampeón.-