Busti : “Es un triunfo de la gente”

“Vine porque estoy exultante, porque un amigo como Alberto Fernández va a tener un triunfo resonante, y va a generar una expectativa de cambio en el país”, expresó el ex gobernador Jorge Busti, que llegó al hotel Maran, de Paraná, para presenciar la conferencia de prensa que brindó el gobernador Gustavo Bordet junto a los candidatos del Frente de Todos. “Además vine porque me invitó el Gobernador, si no, no vengo”, agregó.

Luego remarcó: “Este un triunfo de la gente. La gente fue sola a votar, reflexionó. Está cansada, quiere un nuevo modelo de país y creo que votó eso. Vio a Fernández y Cristina Fernández como una síntesis, porque si hay alguien que ha criticado al kirchnersimo, ha sido Alberto Fernández. Pero llegó un momento en que dijimos ‘tenemos que juntarnos todos, porque si no éstos no se van más’”.

Consultado respecto a cómo cree que se desarrollará la campaña de acá a octubre, con un resultado adverso para Juntos por el Cambio, Busti contestó: “No hay que preocuparse. Mañana los mercados, que son un grupito que maneja los sectores económicos, van a especular. Pero no hay que tener miedo, yo creo que no va a pasar nada. Creo que de aquí a octubre no se va a entregar el modelo que está gobernando, pero creo que va a andar todo bien. Hay que actuar con tranquilidad, no hay que andar provocando, porque eso es lo que quiere precisamente el Gobierno”.