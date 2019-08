Cresto destaco a Concordia como “un distrito electoral estrategico en las definiciones mas importantes”

Conocidos los datos finales del escrutinio provisorio, el intendente Enrique Cresto realizó en diálogo con medios locales un primer balance de los resultados de las PASO 2019, donde los números marcaron un triunfo contundente del Frente de Todos en Concordia.

“La propuesta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la que mejor sintoniza con la realidad de los argentinos y con el modelo de país que necesitamos para salir adelante. En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet condujo un proceso de unidad y fortalecimiento del peronismo, construyendo entre todos un resultado electoral que aportará mucho a la definición de las elecciones en octubre”, dijo el jefe comunal.

En efecto, computadas el 98,57% de las mesas habilitadas, el Frente de Todos obtuvo el 53,63% de los votos frente al 31,23% de Juntos por el Cambio. Es decir, una diferencia de 22,4 puntos (muy superior a la ventaja obtenida en los distritos electorales más importantes como Paraná, Gualeguaychú o Concepción del Uruguay).

RESPONSABILIDAD Y MESURA

“Concordia es una ciudad que tiene vocación política, eso significa que entiende lo que está pasando en la Argentina y lo que es lo mejor para el país”, aseguró Cresto, quien también preside el Bloque de Intendentes Justicialistas de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

“Siempre dijimos que estas elecciones nacionales, en agosto y octubre, son más importantes que la anterior, donde se eligieron intendentes en Entre Ríos. Porque lo que se juega acá es el futuro de millones de argentinos y el modelo de país que queremos y necesitamos para salir adelante”, señaló Cresto.

“Ahora hay que trabajar para consolidar el triunfo en octubre, con mucha militancia y compromiso; pero también con responsabilidad y mesura, tanto de quien gobierna como de los candidatos”, agregó.

UNIDAD Y FEDERALISMO

“Nosotros ya hemos demostrado que somos muy responsables. El peronismo acompañó en el Congreso de la Nación medidas con las que no se estaba del todo de acuerdo, pero respetando a un gobierno que tuvo en su momento el aval de más del 50% de los argentinos, para garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad”, explica. “El Gobernador Gustavo Bordet supo liderar la unidad en Entre Ríos, una unidad que quedó reflejada a nivel nacional. Esa unidad no es sólo para las elecciones. Es una unidad para la gestión. Es lo que hemos realizado en Concordia en todos estos años, promoviendo la participación de los distintos sectores e instituciones, sean o no de nuestro mismo color político, pero con una clara consigna ante cada acción que emprendemos: tener la camiseta de Concordia puesta”, expresó el Presidente Municipal.

“Alberto Fernández dijo que va a gobernar junto a los 24 gobernadores, eso es una clara definición de federalismo. Un federalismo que hoy es más imprescindible que nunca, para sentar las bases de la producción, del trabajo, de la reindustrialización, para volver a encender la economía”, dijo.

“Ese federalismo es el que necesitamos los Intendentes. En la FAM siempre señalamos que somos los Intendentes la primera trinchera. Cuando hay problemas con la macroeconomía son las Intendencias las primeras puertas que va a golpear la gente. En Concordia lo sabemos. Por eso declaramos la Emergencia Social, para poder atender la situación que lamentablemente se va profundizando pese a todo el esfuerzo que realizamos desde el Municipio y desde la Provincia. Para achicar el gasto político, y para garantizar un municipio con sus finanzas equilibradas, que esté preparado para la etapa que se viene”, argumentó Cresto.

“Nosotros demostramos que tenemos la capacidad de gobernar con los gobernantes y dirigentes que la gente elija, lo hemos demostrado en esta primera gestión, articulando obras y proyectos para la ciudad, independientemente de quien esté en el Gobierno Nacional”, sostuvo. Pero “Concordia, a estos momentos económicos que vive hoy el país, sufre muchísimo este estado de cosas y no tiene piso para caer, así como en proyectos económicos de desarrollo, no tiene techo para crecer. La construcción de un modelo económico distinto al actual, donde haya futuro para todos, la va liderar Alberto Fernández junto a los gobernadores y los intendentes, con más democracia, más participación y más transparencia”, concluyó Cresto.