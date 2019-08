Detectaron fallas en obras de calle 1 de Mayo entre Bolivia y Lamadrid

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia informó que en las inspecciones realizadas en las obras de repavimentación ejecutadas sobre calles 1 de Mayo se detectaron determinadas fallas que generan una arenilla residual en el tramo comprendido entre calles Bolivia y Lamadrid.

La reparación y correcta terminación de la obra estará a cargo de la empresa adjudicataria del 2° Plan de Repavimentación, que ejecutará las necesarias reparaciones en los próximos días.

Se trata de una obra aún no finalizada que no fue certificada ni recibida por la Municipalidad por lo que esos trabajos están contemplados dentro de la garantía establecida en la correspondiente licitación y no representan un costo extra para el municipio ni para los contribuyentes.