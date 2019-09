Hipico cerro la primera ronda sumando e invicto

En Concordia Hípico recibió al Paraná Rowing Club, en la jornada que cerró la primer ronda de oficial damas 2019 de la APH, con el encuentro de primera división que terminó en igualdad en un tanto.

El verde tuvo una gran cosecha de puntos ante Rowing, logrando la victoria en sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, en tanto que en reserva y primera división fue empate. Con éste cierre de la primera ronda, los números son muy favorables para que el representante concordiense logre los objetivos planteados a principio de temporada.

La cronología de partidos abrió con triunfo local por 3 a 1 en sub 14. Luego en sub 16 se amplió la diferencia en favor del local, donde Hípico ganó por 5 a 1. La sub 12 también sumó otra goleada, en éste caso fue por 4 a 0; y la sub 18 también se impuso pero por 3 a 1. En la categoría reserva se repartieron puntos y goles, siendo empate en un tanto y lo mismo en la primera división, donde quizás se escaparon dos puntos por un error en la salida desde el fondo.

Al cierre de la primera ronda, Hípico marcha cuarto en 1ra división pero con un partido menos, que de transformarlo en triunfo escalaría hasta el segundo lugar. La reserva actualmente está tercera, la sub 18 en cuarto lugar, en sub 16 ocupa el tercer puesto, sub 14 el cuarto y sub 12 segundo lugar; toda la línea con un partido menos e importantes chances de avanzar en la tabla.-