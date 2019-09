La familia del joven muerto por una bala policial dio su versión de los hechos

El padre y la hermana de Miguel Angel Varela, el joven de 31 años que falleció por una herida de arma de fuego proveniente de un arma policial el domingo a la mañana dieron su versión de los hechos.

“La policía quedó en el medio de las piedras y fue ahí cuando tiró”, contó María Varela, señalando que todo había comenzado minutos antes de las 8 de la mañana, con una serie de gritos por lo que “es ahí donde me acerco a la ventana y veo que estaban a los piedrazos” desde una esquina a otra por calle Concejal Veiga.

Fue en ese momento cuando pasa por el lugar una efectiva de la Policía de Entre Ríos “y se baja de su moto “para intentar calmarlos, pero no le hicieron caso y se armó peor y es ahí cuando la policía quedó en el medio de los piedras que tiraban para todos lados”, circunstancias en las cual “se paró enfrente a mi casa y tiró, me parece que dos tiros y se vino para nuestra vereda”, a la par que “viene mi cuñado y me dice: tu hermano está tirado en el piso con un tiro en el pecho”.

Totalmente quebrada por el momento, María no duda en señalar que “fue el tiro hizo la policía, porque ella fue la que tiró y cuando voy mi hermano estaba tirado en el piso y no había para hacer nada”.

Por su parte, Rubén Varela, padre del joven fallecido precisó que este tipo de peleas “entre patotas del barrio son comunes a la salida de los boliches” y que esa situación tiene cansados a los vecinos del lugar, entre ellos a su hijo “que siempre buscaba la manera que se apaciguaran las cosas” y que “liga una bala de rebote en el medio del pecho, que termina con su vida”.

El joven fallecido vivía a media cuadra del lugar, era padre de cuatro hijos y trabajaba como jornalero y todo tipo de trabajo “porque siempre se la rebuscaba para llevarle el pan a sus hijos”, concluyó su padre.

