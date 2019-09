La provincia reconocio a 17 docentes con el premio provincial Manuel Antequeda

El Consejo General de Educación reconoció 17 docentes, uno por departamento, por su labor y trayectoria en la educación entrerriana con el premio provincial Maestro Manuel Antequeda. La docente destacada que representará a la provincia a nivel nacional es Andrea Attonaty de Gualeguaychú.

El acto realizado en el salón del organismo educativo, estuvo encabezado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, la presidente del Consejo General de Educación, Marta Landó; el secretario de relaciones institucionales del gobierno de la provincia, Germán Grané; la titular del Instituto Provincial de Discapacidad, Cristina Ponce; la senadora provincial de Federal, Nancy Miranda; el asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani; los vocales del CGE, Gastón Etchepare, Rita Nievas y Marisa Mazza. Acompañaron además, directores de nivel, coordinadores y referentes de programas de educación.

El acto tuvo como finalidad distinguir la labor, mérito y trayectoria de la docencia entrerriana, en la figura de un docente por departamento con la entrega del Premio Provincial Maestro Manuel Antequeda. En ese sentido Marta Landó, felicitó a los presentes y a todos los docentes de la provincia por el trabajo que hacen día a día en sus instituciones.

En la oportunidad, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, subrayó “la importancia de destacar la excelencia”. Y recordó que “la educación en un país y para los argentinos, la educación desde 1810 ha significado crecimiento”.

En tanto, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, resaltó que se “todos los maestros merecen ser destacados en Entre Ríos por su compromiso que tienen con la educación”.

En esta oportunidad, se destacaron docentes por sus “proyectos con la comunidad, con los alumnos y que tengan un gran impacto dentro de la tecnología, la ciencia, el ambiente, el arte o en otros aspectos. Pero, por sobre todo, que sea un buen docente, que sepa enseñar para que sus alumnos aprendan cada vez mejor”.

“Ser docente no es tarea fácil, pero sin duda es una tarea plena de sentido que nos llena de orgullo y satisfacción, es una tarea en la que nuestro mejor reconocimiento es ver a nuestros alumnos crecer en todos los aspectos de la vida. Porque ser docente es vivir, influir, compartir día a día y trascender, porque desde el día que decidimos esta profesión asumimos el compromiso con verdadera vocación, dedicación y sacrificio”, aseguró Landó.

Los docentes que recibieron el premio Maestro Manuel Antequeda son:

-Mónica Noelia Guy, directora de Jornada Completa de la Escuela Primaria Nº 74 ” Antártida Argentina” de Colón con el Proyecto “Leer Es Aprender, Leer Es Placer”.

-Jorge Andrés Cid, Jefe de Enseñanza y Producción de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 24 “General San Martín” de Concordia con el Proyecto: “Mercoláctea, Elaboración De Dulce De Leche Blanco”.

– Diego Fernando Quiroga, Técnico Bibliotecario con especialización docente y Tallerista en la Escuela Primaria Nº 1 “Independencia” de Diamante con su Proyecto: “Tuya, Mia, Nuestra Biblioteca Escolar”.

– Ariel Rigoni, Rector de la Escuela Secundaria N° 18 “Pedro Cornaló” de Federación con su Proyecto: “Saborcitric 17’ 18’ 19’.

-Susana Marcela Wetzel, docente de Nivel Inicial de la Escuela Primaria Nº 39 “José Manuel Estrada” de Federal con su Proyecto: “Antonio Berni Vino A Visitarnos”.

-María De Los Ángeles Zampedri, docente de la Escuela Secundaria Normal “Ramón de la Cruz Moreno” de Feliciano con Su Proyecto: “Por Un Mundo De Paz”.

-Mónica Silvana Paltenghi, Maestra de sección de la Escuela de Educación Integral N° 19 “León Martinelli” de Gualeguay con su Proyecto: “Transformando Ideas En Desafíos De La Educación Actual”.

-Andrea Fabiana Attonaty, docente de la Escuela Primaria N ° 111 “Tabaré” de Gualeguaychú, con su Proyecto: Soberanía Alimentaria “El Semillero”.

-Silvia María Eugenia Lesik, directora de la Unidad Educativa de Nivel Inicial N ° 11 “Sonrisas de Sol“, de Islas del Ibicuy con su proyecto Proyecto: “El Juego Late En El Jardín”.

-Zulma Gabriela Volker, directora de Personal Único en la Escuela Primaria N° 67 “La Cautiva” de La Paz con su Proyecto: “Si Podemos Soñarlo, Juntos Podemos Hacerlo”.

-Juan Estanislao Pasinato, director de Personal Único de la Escuela Primaria Nº 84 “Cristóbal Colón” de Nogoyá con su Proyecto: “Camino Hacia La Convivencia Digna”.

-Edgar Aurelio Centurión, director de la Escuela Primaria Nº 190 “Obispo José María Gelabert y Crespo” de Paraná con su Proyecto: “Escuela Y Comunidad”.

-Griselda Liliana Grigolato, como docente bibliotecaria llevó adelante el proyecto en la Escuela N° 12 NINA “General Justo José de Urquiza” de San Salvador con su Proyecto: “Un Rato De Teatro”.

-Gustavo Raúl Casal, Rector de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 ” Dr. Osvaldo Magnasco” de Tala con su Proyecto: “Introducción A La Programación, Diseño E Impresión 3d”.

-Silvia Susana Dutra, profesora de Lengua y Literatura de la Escuela Secundaria Nº 8 ” Héctor de Elías” de Uruguay con su Proyecto: “La Cultura Es La Sonrisa Que Brilla En Todos Lados.

-Fabián Emilio D’angelo, coordinador de Práctica Docente de Escuela Secundaria Nº 1 Dr. Raúl Trucco de Victoria con Proyecto: “Encuentros De Alteridad En La Formación Docente”.

-María Susana Peralta, Maestra Orientadora Integradora de la Escuela Primaria Nº 81 “Domingo Faustino Sarmiento” de Villaguay con su Proyecto: “Aprender Puede Ser Divertido”.

Docente destacada

La docente destacada para participar del premio nacional Maestro Ilustre fue Andrea Fabiana Attonaty, de la escuela primaria N ° 111 Tabaré, de Gualeguaychú, con su Proyecto: Soberanía Alimentaria “El Semillero”.

En ese sentido, Attonaty, manifestó su sorpresa y emoción al haber sido la seleccionada entre los 17 destacados para representar la provincia en el Premio Nacional y dijo: “Estamos muy emocionados, la verdad que no lo esperaba, el hecho de estar acá con el premio Manuel Antequeda para mí es muy grande ese reconocimiento, y ahora esto me conmueve un montón, me emociona, me llena y la verdad que es para toda mi escuelita Tabaré, para todos los que hacemos la escuela, porque a la escuela la hacemos entre todos, entre la comunidad, los chicos y todos”.

Además, la docente se refirió a su compromiso con la educación y manifestó: “Como docente entrerriano siempre he dejado todo, uno deja todo en la escuela en el aula, por esos chicos, por ese abrazo, por esa carita de felicidad que es nada más que eso lo que uno necesita, un te quiero, un abrazo sencillamente con eso uno ya se siente bien y feliz, siente que la tarea está cumplida”.

Sobre su proyecto

La docente, explicó que el proyecto semillero, es una iniciativa de los padres que armaron un invernadero donde todos los años se va plantando, sembrando, cosechando y a partir de eso se elaboran distintos alimentos. “El año pasado se recibió una partida de arboles nativos y los plantamos con los chicos; y a partir del año pasado se incluyó este proyecto en el PEI y nosotros trabajamos todos los contenidos curriculares relacionado con esto del invernadero y el semillero y la alimentación saludable”, detalló Andrea Attonaty.

Descubrimiento de un mural

Como un reconocimiento a todos los docentes se descubrió un mural diseñado por el artista local Mario Lange, que se encuentra ubicado en el hall del Consejo General de Educación. Para dicha obra se colocó una placa con los datos del mural, en homenaje a Los Maestros Entrerrianos.

Diferentes momentos del evento

Los docentes fueron recibidos por las autoridades del organismo educativo, luego el Asesor Cultural de la provincia, dedicó unas palabras a cada uno de ellos. Además se contó con la actuación de la Banda Tambor de Tacuarí de Diamante dependiente de la Coordinación de Bandas, Coros y Orquestas del CGE, y de los estudiantes del Taller de Teatro de la Escuela Integral Melvin Jones, quienes presentaron una escena adaptada a la vida escolar de su reciente obra Narrando trozos de Vida.