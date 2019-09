Consejo de Producción: Cresto destaco que los trabajadores arandaneros no perderan la asignacion

El intendente Enrique Cresto encabezó una reunión de trabajo con el Consejo de la Producción, representantes de organismos provinciales y nacionales y fuerzas de seguridad para coordinar medidas de monitoreo y control de las condiciones de trabajo y alojamiento de los trabajadores del arándano. Asimismo, el Presidente Municipal valoró la puesta en marcha del programa de ANSES que permite a los trabajadores no perder el cobro de la asignación universal durante la zafra.

En el encuentro, se acordó la metodología de trabajo para supervisar la modalidad de contratación, transporte y alojamiento de los zafreros. A su vez, se brindaron detalles sobre el proyecto de ordenanza que debaten los concejales para actualizar la legislación local al respecto, estableciendo fuertes multas a quienes incumplan con las normativas. Organismos municipales, provinciales y nacionales, junto a las fuerzas de seguridad y con el apoyo de los productores, llevarán adelante estrictos controles a fin de prevenir y evitar condiciones de insalubridad, hacinamiento o precarización laboral.

“El trabajo que comenzamos en diciembre del 2015 con Apama ha tenido un buen efecto y nos ha permitido avanzar mucho en garantizar mejores condiciones para los zafreros”, señaló Cresto. “Nuestra intención es reforzar los operativos de control. Que ningún trabajador sea traído a Concordia en condiciones de marginalidad o de explotación, evitar el abuso y las condiciones precarias y fomentar que estas oportunidades laborales que se abren en la temporada sean aprovechadas por los trabajadores de nuestra ciudad”, indicó el jefe comunal.

LOS ZAFREROS NO PERDERÁN LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL

“Una situación que se repetía muchas veces era la de los trabajadores que no querían que se los registre en blanco para no perder la Asignación Universal durante el par de meses que dura la temporada, porque después pasaban varios meses de trámites burocráticos sin este beneficio y algunos no lo recuperaban nunca”, comentó Cresto. “Este es un problema que venimos planteando en varias reuniones en todos los niveles gubernamentales, explicando la problemática y presentando alternativas, tratando de que se entienda lo que significa para alguien de escasos recursos perder el cobro de la Asignación y que es la Municipalidad la que tiene que intervenir muchas veces en estos casos con ayudas alimentarias, medicamentos y asistencia”, explicó Cresto.

Pero ese problema hoy parece estar subsanado a través de la puesta en marcha del programa de Anses denominado Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA) que brinda la posibilidad de que el zafrero pase de un sistema al otro de la Asignación Universal a la Asignación Familiar sin perder el derecho, en forma automática. Esto ayuda a que los trabajadores sean registrados como corresponde y evita el trabajo en negro”, comentó Cresto. “Esto es un paso muy importante”, agregó.

OPORTUNIDADES PARA LOS ESTUDIANTES

A partir de una iniciativa del ámbito universitario, teniendo en cuenta que el período de la zafra del arándano dura aproximadamente dos meses, se propuso facilitar que estudiantes de nivel terciario y universitario puedan acceder a realizar tareas temporales en las empresas locales en esta época del año, promoviendo que este empleo transitorio “sea un medio, no un fin, para que cada estudiante pueda con estos ingresos contribuir a sostener sus estudios”, señalaron en la reunión.

PLANIFICACIÓN Y TRABAJO EN CONJUNTO

Por su parte, Marcos Follonier, desde el Consejo de la Producción, destacó “la buena recepción de los distintos organismos e instituciones para fortalecer este trabajo en conjunto, que ya lo veníamos haciendo, pero que hoy debemos darle una impronta e impulso. Por eso algunos convenios ya se firmaron y otros se firmaran, para cuidar esta actividad, proteger a los trabajadores y que en definitiva toda la ciudad se vea beneficiada”, sostuvo.

“Es importante el rol del municipio, promover estos espacios de diálogo que lleva adelante el intendente Enrique Cresto, para lograr el compromiso de todos para lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, sobre todo en este contexto económico y social que está muy complicado. Por la función que uno cumple habla con productores de todo el país, tanto de arándanos como de otras producciones, y este acompañamiento y compromiso que demuestra Cresto no se ve en otros lugares”, destacó el referente de APAMA Omar Chiarello al finalizar el encuentro.