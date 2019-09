Bordet afirmo que el programa de Desarrollo de Salto Grande fortalecera la integracion binacional  

El gobernador Gustavo Bordet, resaltó “el trabajo en conjunto” para concretar el programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, que se realiza con un préstamo del BID, y destacó que ello “nos pone de cara al futuro de este proceso de integración de toda una región”.

El mandatario asistió este martes a la apertura de un taller de capacitación de los agentes del gobierno provincial que tendrán la responsabilidad de llevar adelante dicho programa, que se ejecuta en el marco del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tomó la provincia.

Acompañado por el vicegobernador Adán Bahl y los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; de Gobierno, Rosario Romero; y de Economía, Hugo Ballay, y con la presencia del jefe de proyectos del BID, Ignacio Estévez, el gobernador presidió la apertura del acto en el Centro Provincial de Convenciones.

Allí comentó que en su momento mantuvo reuniones con autoridades del BID en Washington “por la culminación y aprobación de la planta de agua de Concordia, que me había tocado trabajarla durante varios años para poner en condiciones el proyecto”, y que entonces ya se pensaba “en proyectar hacia el futuro nuevas acciones con el banco”.

En ese sentido, dijo que en las reuniones con las autoridades “habíamos manifestado la importancia de poder lograr ensamblar este proyecto que hacía años que veníamos trabajando en la región de Salto Grande; la verdad que era ambicioso, desde cero empezamos a trabajarlo, desde el estado embrionario de la idea”.

Agregó que la iniciativa “fue llevada a sucesivas reuniones” y que contaron con el apoyo “de la Secretaría de Provincias el gobierno nacional; lo trabajamos también con las autoridades de la Cancillería del Uruguay y hasta con la intendencia municipal de la localidad de Salto”.

“La verdad que se conformó un gran equipo para trabajar sobre estos proyectos, que no son sólo para obras de infraestructura, sino de integración específica en una región donde esa integración de hecho se daba; faltaba articular y fortalecer esos vínculos que siempre existieron”, apuntó.

Luego resaltó que esto es el resultado de “una gran tarea en conjunto” y, en ese marco, hizo “un reconocimiento a todos los funcionarios del BID que trabajaron muchísimo, que se entusiasmaron desde el primer momento con este proyecto para llegar a estas instancias ya casi finales y que nos pone de cara al futuro de este proceso de integración de toda una región que tiene sistemas productivos, turísticos y fundamentalmente un componente social y humano que va más allá de lo estrictamente productivo, que ha generado vínculos”.

Más adelante, consideró que “esto trasciende cualquier tipo de idea de gestión o de planificación con el sector; esto está inserto en las comunidades tanto de la zona uruguaya como argentina. Desde que se puso la piedra fundacional en la Represa de Salto Grande en 1946 se abrió la integración binacional. Hoy estamos juntos con este proyecto”, sostuvo el mandatario.

Respecto al taller, Bordet consideró que ayuda mucho y que “tendremos las mejores conclusiones”.

Agradeció las obras de saneamiento que se vienen proyectando para el río Uruguay: “Las distintas plantas de tratamiento eran una asignatura pendiente que teníamos y están en proceso los proyectos. Por supuesto que así como vamos ejecutando muchos proyectos, nos faltan muchos aún en materia de saneamiento en la provincia”.

En ese sentido, mencionó que Paraná es la ciudad más grande de la provincia y no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes. “A eso hay que trabajarlo, recién hablábamos con el vicegobernador, que es intendente electo de Paraná, de poder tener saneamiento para la ciudad. Son obras que no se ven, que no lucen, pero que tienen un impacto decisivo en la calidad de vida y en la salud de la población. Son obras que trascienden las gestiones de gobierno y ya estamos trabajando en el pre proyecto y ojalá podamos llevarlo adelante en la próxima gestión”, afirmó Bordet.

Finalmente, el gobernador sostuvo: “Hay un camino intenso de trabajo entre la provincia y el BID entendiendo que son políticas públicas que trascienden gestiones de gobierno pero que tenemos que empezar a trabajarlas decididamente para tener mejor calidad de vida”.

EL PROYECTO

Al hacer uso de la palabra, el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, destacó el trabajo que el equipo del Ministerio viene realizando desde hace varios meses junto con el BID, en “este gran proyecto que consideramos de la Región de Salto Grande y que beneficiará a tres departamentos de la provincia, Colón, Concordia y Federación”. Y agregó que “no se trata sólo de un aeropuerto, sino que tiene otros componentes productivos, turísticos y de integración que son muy importantes”.

Respecto al taller que se inicia este martes dijo que apunta a poder “coordinar mejor de lo que se venía haciendo, y utilizar todas las herramientas que el Banco nos ha ofrecido para poder buscar eficiencia en este proceso y que a este proyecto, junto con este financiamiento, lo podamos hacer en tiempo y forma”.

Mencionó que se adoptaron herramientas “modernas e innovadoras” que van en beneficio de este proyecto. De la misma manera “queremos que nuestros organismos provinciales nos acompañen para que esto sea posible y de esta manera concretar este objetivo que el gobernador Bordet nos había propuesto y que pudimos llevar adelante gracias al acompañamiento de la República Oriental del Uruguay en un préstamo binacional”, expresó Benedetto.

Por su parte, el jefe de proyectos del BID, Ignacio Estévez, agradeció al gobernador por haberlo recibido y destacó el trabajo “muy fuerte que se ha venido haciendo en la provincia, con mucho criterio, profesionalismo y compromiso en todas las etapas anteriores, lo cual representa una base sólida sobre la cual vamos a implementar este programa”.

Hizo notar que “el banco ha venido acompañando a la provincia durante estos años; específicamente ahora hay tres proyectos que están para ejecutarse y uno es la refuncionalización de la represa de Salto Grande, junto con la República Oriental del Uruguay”.

“Otro es un programa de plantas de tratamiento para el lado este de Entre Ríos, más allá de un montón de programas nacionales que repercuten en la provincia, como el Promeba, el Prosap y otros del Fondo Fiduciario”, acotó.

Respecto al programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, señaló que “para nosotros es de suma importancia, porque no sólo que es una gran obra de infraestructura, sino que busca cambiar la realidad de esa región a partir de mejorar la forma en que se hacen las cosas, aprovechando las potencialidades y todos los beneficios que tiene ya la región”.

Finalmente, recordó que el año pasado en Buenos Aires “hicimos una presentación al gobernador respecto a como se había ido trabajando en el territorio de la región de Salto Grande, sus oportunidades, y sobre cuáles eran las ideas que teníamos de cómo trabajar en conjunto con Uruguay, en temas productivos y turísticos. El gobernador en ese momento nos dobló la apuesta, él había estudiado sobre esos temas, el de desarrollo productivo, del trabajo conjunto en el territorio, y nos alentó a ir más rápido y con más criterios a identificar todas las oportunidades que teníamos, más allá de esta obra que es tan necesaria para el turismo y para la región”.