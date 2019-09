Motociclista huia de un control, la conductora de un auto lo esquivo e impacto contra el muro de una escuela

Un motociclista provocó un accidente, tras escapar de un control policial. La conductora de un automóvil quiso evitar impactar contra la moto y terminó chocando contra las rajas del Jardín de Infantes de la Escuela Almafuerte.

El hecho se produjo este lunes al mediodía, en la esquina de calles Paraná y Urquiza. “Me llevé la peor parte porque venía por calle Paraná, por mi mano, cuando de pronto venía una moto grande a toda velocidad. Y yo para no chocarlo, empecé a volantear y me di contra el container y me incrusté en el muro de la escuela”, contó la conductora del auto.

“Decí que justo venía con el cinturón de seguridad porque si no no sé qué me hubiese pasado. Me golpeé la cabeza y el estómago. Lo que atiné es a sacarme el cinturón y salir del auto”, dijo.

Además, el horario no permitió que fuese una tragedia. “No había ningún chico en la escuela y ninguna madre. Era casi el horario de entrar los chicos al jardín. Salieron la directora y las jardineras a ayudarme y verificar lo que estaba ocurriendo”, expresó.

Tras esta situación llegaron los policías motorizados. “Nos dijeron que venían siguiendo esa moto, que había pasado dos semáforos en rojo”, indicó.

Sin embargo, lamentó: “Yo me llevé la peor parte, pero ni la moto secuestraron. La moto no se hizo nada y el chico tampoco. La Policía decidió no hacer nada. Todo muy raro”.