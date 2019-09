Se fue a Salta a visitar a la virgen y volvera convertido en millonario

Norberto Castillo es dueño de la agencia número 127, ubicada sobre calle A. Del Valle, apenas pasando Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Anoche, se enteró de que una boleta emitida por su agencia había resultado ganadora del premio de Quini 6, en el sorteo Revancha de 8 millones de pesos.



“Hace un rato me llamó el ganador, me dijo que viajó este fin de semana a la Virgen de Salta. Todavía anda por allá, así que le trajo suerte”, comentó este lunes, a Oíd Mortales Radio.

“Para mí el domingo es el día para descansar y quiero borrarme de los números, porque estoy toda la semana acá”, dijo y explicó cómo conoció la noticia: “Cuando me llamó un cliente y me dijo ¨vendiste el quini¨, ahí empezaron a sonar el teléfono de casa, el celular. Todo el mundo, clientes, amigos, me avisaron y ahí empecé a averiguar. Cuando llegué a la agencia ya estaban todos acá. Vino gente de todos lados a felicitar y agradecer”, agregó.

“Me pone muy contento por esta persona, porque es un cliente de la casa, yo lo conozco desde hace años y es muy buena gente. No sé cómo estará económicamente, pero sé que es un trabajador así que ha de necesitar la plata”, enfatizó Norberto y reveló que el ganador “siempre juega la misma boleta. Hace varios años que la tiene fija. Viene todas las semanas, retira su boletita y, esta vez, fue con suerte”.

El agenciero tiene un motivo extra para estar feliz, ya que es la primera vez que su negocio obtiene un premio de esta magnitud. “Premios grandes es la primera vez que vendo, de los chicos sí ya han salido”, contó.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio