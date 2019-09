Nuevos operarios ingresaron por Concurso al area de Recoleccion de Residuos

Este lunes seis nuevos trabajadores ingresaron al área de Recolección de Residuos, a través del Concurso Público que se realizó oportunamente.

“Al asumir se estableció el congelamiento de la planta de personal, porque nuestro objetivo es mantener una Municipalidad equilibrada. Los ingresos de personal que hubo se dieron por Concurso ante vacantes generadas por fallecimientos o jubilaciones”, explicó el intendente Enrique Cresto, durante una reunión que mantuvo con los nuevos trabajadores que se incorporan al Servicio de Recolección de Residuos de la Secretaría de Servicios Públicos.

“Un Municipio debe tener un empleado cada cien habitantes, y en Concordia la población es de alrededor de ciento noventa mil habitantes, y la Municipalidad tiene mil ochocientos empleados”, destacó Cresto. “El servicio de Recolección de Residuos es uno de los principales servicios que realiza el Municipio, y hemos emprendido importantes cambios que han ido mejorando progresivamente el funcionamiento. Estos seis nuevos trabajadores son los que estaban en la lista de orden de mérito del concurso que se realizó oportunamente para el sector, y hoy ellos tienen la oportunidad de ingresar a trabajar, habiendo cumplido con todos los requisitos que se solicitaron, tener el secundario completo, antecedente de buena conducta y haber realizado la capacitación”, detalló el jefe comunal. “Son las exigencias de la sociedad para que continuemos entre todos mejorando nuestra ciudad”, sostuvo.

Cresto comentó que durante la reunión con los nuevos trabajadores “ellos me agradecieron, me dijeron gracias Intendente. Pero no es a mí a quien deben agradecerle, sino a la comunidad de Concordia que es quien les paga el sueldo con el pago de las tasas municipales. Ellos tienen que devolverle a la comunidad esta oportunidad, cumpliendo con su obligación y el trabajo, brindando un buen servicio. Mi responsabilidad es garantizar que tengan las herramientas y que cuenten con las condiciones para llevar adelante la tarea”, sostuvo.

Por último, el Presidente Municipal señaló que “hicimos una importante inversión en el área, y mejoró sustancialmente. Pero la ciudad sigue creciendo y debemos ir continuamente optimizando la prestación para seguir mejorando el servicio para cada concordiense”.

Por su parte, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, recordó que “el ingreso por concurso público fue uno de las primeros proyectos de ordenanzas que se votaron por unanimidad al inicio de la gestión”, y destacó que esta medida permite “garantizar la transparencia y ordenamiento” y dar respuesta al “pedido de la sociedad, de que la Municipalidad cuente con recursos humanos cada vez más capacitados, acompañando el desarrollo y crecimiento de Concordia”.

Durante la puesta en función de los nuevos operarios, acompañaron el acto el secretario de Servicios Públicos Jorge Mendieta y el subsecretario de Servicios Públicos Oscar Santana, además de la directora de Recursos Humanos María Eugenia Tassino.