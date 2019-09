Volvera a la carcel el principal sospechoso del crimen de Mariela Costen

Durante el mediodía de ayer jueves se llevó adelante la audiencia de apelación de la medida de prisión domiciliaria para uno de los imputados por el crimen ocurrido en julio en Concordia. Fue ante el tribunal de apelaciones y el juez Degano resolvió revocar la medida que había tomado el Dr. Mario Figueroa; por lo que el hombre pasará el resto del mes de preventiva en la Unidad Penal.

El abogado querellante, Jesús Penayo Amaya, contó a El Entre Ríos: “El juez hizo lugar a la apelación que presentamos junto con el fiscal Núñez y resolvió revocar la medida de prisión domiciliaria, así que el acusado pasará los 30 días en prisión preventiva, en la Unidad Penal 3”.

“Hizo referencia especialmente al planteo que hicimos desde la querella, que sostuvimos que este caso no tiene nada que ver con el caso Siboldi, ya que en ese caso había acuerdo entre la fiscalía y la defensa y además ellos no tenían antecedentes y el acusado por el caso Costen sí”, comentó el abogado y concluyó: “Quedó claro en la fundamentación del juez Degano que el Dr Mario Figueroa no justificó su decisión, y que está acreditado que se dan los presupuestos para el dictado de la prisión preventiva, lo que en su momento fue ratificado por la cámara de casación inclusive”.