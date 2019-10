Ex-concejal de Cambiemos culpa a Macri por la pobreza en Concordia

El concejal de la UCR Esteban Benítez también analizó los datos del INDEC sobre Pobreza que ubica a Concordia entre las ciudades más castigadas por las políticas económicas nacionales.

Para Benítez, quien asumió su banca integrando la lista de Cambiemos y se alejó de la Alianza en el último año, sostuvo que el aumento de la pobreza en Concordia se debe al deterioro de la situación macroeconómica del país. “Concordia es una ciudad que depende muchísimo de las economías regionales que han sido absolutamente atacadas en la política económica nacional. La mayor parte de las economías regionales están en una situación de quiebre, de cierre, y Concordia es muy vulnerable a esos cambios. No tiene un nivel de empleo público como sustento fundamental como tiene Paraná”.

“Si bien tenemos planes sociales, esos planes no garantizan salir de la pobreza, son paliativos. Sino estuvieran esos planes habría una eclosión social”, observó el edil del radicalismo. “Si vamos a lo económico, la razón por la cual Concordia es tan vulnerable es porque las economías regionales están sufriendo muchísimo”, aseguró.

De la misma forma, mencionó que los datos del Indec son previos a la última devaluación. “O sea que la situación va a empeorar con los datos económicos a futuro”, se lamentó.

Las economías regionales “vienen siendo muy atacadas y eso no lo puede revertir el gobierno local”, sostuvo. “Las políticas nacionales son las que determinan la competitividad con respecto al dólar, el nivel de impuestos. Argentina es un país muy poco federal; estamos permanentemente subsidiando a un centro capitalino y eso se ve en los impuestos a los combustibles que son más caros, tenemos peajes e infraestructura menor, no hay suficientes rutas, el costo energético, a medida que uno se aleja de la Capital Federal es mayor. Todo eso repercute en las economías regionales”, precisó.

Llegado a ese punto, sostuvo que cuando las económicas regionales andan bien, la gente viene a Concordia parea trabajar en el arándano o la citricultura. Pero cuando esas actividades no funcionan, se incrementa la pobreza. “No hay trabajo, no hay jornales, la industria de la construcción no se reactiva. Si la construcción no se reactiva, miles de concordienses no trabajan”, concluyó.