Agresion a Varisco: dictaron domiciliaria para uno de los imputados y los otros dos quedaron en libertad

Durante el mediodía de este jueves se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva para los tres detenidos por la agresión que sufriera el pasado martes el intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, por la que sufrió serias heridas que demandaron su internación.

El fiscal Álvaro Piérola pidió la prisión preventiva para los tres acusados de la agresión al intendente Varisco, por el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Requirió que Vanina Julieta Gauna sea derivada a la cárcel de mujeres, en tanto que Claudio Javier Godoy y Juan Ignacio Musuruana, queden alojados en la Unidad Penal 1.

“Fueron a la casa de manera premeditada y lo esperaron en su domicilio particular y por medios violentos e intimidatorios, a través de golpes y amenazas verbales, intentaron arrancar de modo lícito, ya se les había dicho que no. Entonces, intentaron, arrancar a partir de la intimidación, una conducta positiva por parte de, nada menos que el Intendente de la ciudad, que les había dicho expresamente, que lo que pedían no era posible”, explicó el fiscal Piérola en la exposición de sus argumentos para pedir la prisión preventiva.

El argumento de la jueza

“El contexto de la filmación, me permite diferenciar la actitud de uno de los imputados, donde se puede ver que la señora Gauna, le está diciendo: `Pará, pará, pará´ y tratando de evitar que la exacerbación del señor Musuruana tenga otro desenlace”, dijo la jueza Marina Barbagelata y aclaró que se refería a la actitud de la mujer y no a la del joven.

Por otra parte, la magistrada mencionó que, en una de las filmaciones, “se ve al señor Godoy que está parado, en una situación totalmente pasiva”, dijo y agregó que “veo que es notoria la violencia verbal del señor Musuruana”.

Al respecto, explicó que “estas circunstancias delinean el hecho en su materialidad y la autoría de los hechos propios, me hace que tenga una idea totalmente diferenciada de cuáles son las medidas cautelares que se le impongan a cada uno de los imputados”.

Vanina Gauna y Claudio Godoy deberán cumplir una serie de medidas restrictivas; mientras que Juan Ignacio Musuruana, deberá permanecer con prisión domiciliaria. Así lo estableció la jueza Marina Barbagelata.