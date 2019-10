Bordet insto a “repensar las variables economicas, poniendo al ser humano en el centro de la escena”

Al dejar inaugurado el 18º XVIII Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), el gobernador Gustavo Bordet instó a “repensar las variables económicas, poniendo al ser humano en el centro de la escena”. “Si un gobierno no mejora la calidad de vida de los ciudadanos ni forja un futuro mejor, habrá fracasado en su cometido”, afirmó el mandatario entrerriano. También citó al papa Francisco durante su discurso.

Desde la sede de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, Bordet dijo que “estar en un ámbito de pensamiento, de reflexión, resulta muy importante, sobre todo porque son tiempos en los que necesitan afirmarse valores en nuestros jóvenes, en nuestros dirigentes, que de algún modo proyecten las posibilidades que tiene nuestra sociedad de superar antinomias estériles, que nos hagan crecer como Nación”.

En ese sentido, mencionó las Jornadas de Pastoral Social que se realizaron días atrás en Paraná, “donde se ponen en valor conceptos como la economía popular, que es la economía de todos los días, la que se siente, la que cada familia genera y, por otro lado, también es la que repercute en su vida cotidiana”. Y allí fue cuando llegó la mención al sumo pontífice de la Iglesia Católica: “Las formas de vincular en redes a las personas para poder sortear dificultades resulta relevante, son esos puentes que hay que tender, de los cuales nos habla el papa Francisco”.

“En tiempos donde todo se reduce a análisis macroeconómicos, que son importantes y que tienen relevancia, también hay personas que todos los días sienten el efecto de esas medidas, que a veces como una entelequia se denominan mercados”, agregó, a continuación, el gobernador.

En ese marco, entendió que “es importante repensar estas variables económicas, poniendo a las personas, al ser humano, en el centro de la escena, porque si no todas las decisiones que tomamos quienes tenemos responsabilidad de gobierno resultan estériles, porque si no sirven para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, si no sirven para forjar mejores ciudadanos, claramente habremos fracasado en nuestro cometido, por más que esas variables macroeconómicas funcionen bien”.