En Entre Rios, Macri aseguro que “viene el crecimiento y el alivio del bolsillo”

En su gira por la provincia de cara al 27 de octubre, el presidente aseguró que “estamos mejor parados para los próximos cuatro años”. Prometió crecimiento económico, del trabajo y mejora de los salarios.

Mauricio Macri inició este jueves en Concepción del Uruguay una gira por Entre Ríos, en el marco de la campaña electoral con vistas al 27 de octubre. Luego, continuará por las ciudades de La Paz y Basavilbaso.

Recibimiento a Macri en Concepción del Uruguay”Lo que siento es un enorme amor a lo que estamos haciendo juntos. No aflojamos, estamos acá, porque somos los que no nos resignamos. Una Argentina mejor es posible para todos nosotros y los que más queremos. Esa Argentina está mucho más cerca de lo que podemos ver. Hemos hecho muchas cosas estos años que han aumentado la confianza entre nosotros”, expresó el mandatario.

En este sentido, planteó que más importante que las diferencias son “las cosas que nos unen”. “Nos une querer cuidar la democracia, querer vivir en paz, amar la libertad y querer vivir la libertad, la honestidad, querer construir y no destruir, pensar que un futuro mejor es posible, nunca bajar los brazos, decir no a la impunidad y vernos acá sin bajar los brazos, sabiendo que la estamos pasando difícil pero no vamos a aflojar”, sostuvo.

Macri reconoció que “el último año y medio ha sido difícil”. “Lo he visto. Pero también sé que ustedes, la clase media ha puesto el mayor esfuerzo. Y los escuché y entendí. Pero ahora viene algo distinto, viene el crecimiento, el trabajo, la mejora el del salario, el alivio a fin de mes, el alivio del bolsillo”, resaltó. En esta línea, insistió: “El esfuerzo que hicimos no fue en vano. Empezamos a resolver los problemas que arrastramos desde hace años”.

“Vale la pena porque hoy estamos mejor parados para los próximos cuatro años, para crecer. Entendimos que tenemos que vivir con la verdad, que no queremos que nunca más que nos maquillen la realidad. Queremos cambiar lo que no funciona”, expresó.

Respecto de Entre Ríos, destacó obras públicas encaradas con fondos nacionales como “la Defensa Norte, como el dragado del río Uruguay por donde salen productos de nuestros emprendedores a distintas partes del mundo sin que ninguna organización mafiosa le quiera sacar algo”.

“Estamos haciendo historia, porque estamos cambiando el país para siempre. Sí se puede”, concluyó, entre aplausos.