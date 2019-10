Intendentes electos de Cambiemos participaron de una reunion convocada por Kueider

El conclave se concreta a solo tres semanas de las elecciones presidenciales y legislativas. “No hay tiempo ni margen para egoísmos políticos”, dijo el candidato a senador Nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider.

En la reunión concretada en la localidad de Colonia Ayuí, al norte de Concordia, Kueider estuvo acompañado por el senador Ángel Giano, el viceintendente de Concordia, Armando Gay y el subsecretario de Comercio, Néstor Loggio. La convocatoria fue para todos los intendentes en funciones y electos de ciudades, juntas de gobierno y comunas del departamento Concordia.

Kueider destacó el “claro proceso de unidad nacional” que está encabezando Alberto Fernández y llamó a gestionar responsablemente entre todos los sectores, como lo ha hecho el gobernador Gustavo Bordet. “No hay tiempo ni margen para egoísmos políticos”, afirmó.

“Tenemos que consolidar el proceso que viene con Alberto Fernández, y ponernos todos a trabajar de la mano para acompañar este camino de unidad y sacar el país adelante”, continuó.

A FUTURO

“Lo que vamos a hacer en la etapa que viene es lo que ya hicimos en esta con Gustavo Bordet: trabajar para todos los entrerrianos, sin importar el color político. Ese es mi compromiso”, adelantó el candidato.

“Es una cuestión de responsabilidad”, afirmó Kueider desde el salón Néstor Kirchner de la terminal de ómnibus de Colonia Ayuí. “Las necesidades de la gente no tienen colores políticos; la sociedad está esperando respuestas, no está esperando ni siquiera que le prometamos cosas”, reiteró y destacó la “austeridad” de la campaña del Frente de Todos.

ANTECEDENTE

En ese marco, Kueider leyó sus palabras del 22 de noviembre de 2015, el día del ballotage en el que resultó electo presidente Mauricio Macri. La publicación se llamó “Aquí estamos y aquí estaremos”, y adelantaba lo que serían las líneas de trabajo institucional y político para los siguientes cuatro años en Entre Ríos.

“Respetamos lo que dijeron las urnas, apoyamos al nuevo poder, no boicoteamos ninguna medida de gobierno, acompañamos todos los caminos que se planteaban y también advertimos que íbamos a estar del lado del pueblo cuando se empiecen a alejar y empiecen a gobernar para unos pocos y nublar el futuro de los argentinos”, aclaró.

“Tenemos una responsabilidad con la gente, por eso nos ponemos a disposición para trabajar entre todos, sin banderías, sin egoísmos”, resaltó Kueider, y subrayó que “en el gobierno de Entre Ríos van a tener un gobernador presente que los va a acompañar independientemente del color político, y van a tener excelentes gestores”, dijo en referencia a los legisladores electos por el departamento Concordia.

FALTA DE CONOCIMIENTO

“No hay forma de que quienes nos trajeron hasta acá solucionen este problema. No lo pueden resolver porque no saben cómo hacerlo”, aclaró Kueider y explicó: “creo que una gran parte de lo que nos pasa tiene que ver con que no tenían idea de lo que era hacerse cargo de la presidencia. Sino remitámonos al debate presidencial donde prometieron una serie de cosas y no pudieron cumplir una”, recordó.

Seguidamente Kueider llamó a hacer “un esfuerzo patriótico” y acompañar a Alberto Fernández, quien está “construyendo, ya no la unidad del peronismo, sino la unidad de los argentinos”, señaló, y destacó que “hace pocas horas se volvió a unificar la CGT, después de 22 años”.

“Cuando veo a Alberto Fernández construyendo esa unidad en serio, me hace acordar a lo que hizo Néstor Kirchner en el 2003 convocando a todos los argentinos y argentinas a llevar adelante ese proyecto de país con todos adentro, sin egoísmos, sin mezquindades”, sostuvo.

EL ROL QUE VIENE PARA KUEIDER

Por último, Kueider habló de cuál será su rol en el Senado, adelantó que respetará “a quién hoy gobierna esta provincia con el 58 por ciento de respaldo popular. Esa persona que se llama Gustavo Bordet, es quien mejor tiene el pulso de lo que necesitan los entrerrianos”. “No voy a votar nada que el gobernador no considere adecuado”, confirmó Kueider y también contó que estará “a disposición de los intendentes, autoridades, y de la gente de Concordia”.

INTENDENTE PRESENTES

De la reunión participaron los justicialistas Nicolas Pasarello y Ariel Stucker (intendente actual y electo de La Criolla), Liliana Sguerzo (Puerto Yeruá) y su sucesor Daniel Benitez, Daniel Viollaz (de Estación Yuquerí), Fernando Aztudilla (Clodomiro Ledesma) y el actual jefe comunal de Colonia Ayui, Edgardo Almada.

Por la oposición estuvieron los vecinalistas Ariel Panozzo Zenere (Los Charruas) y el intendente electo de Estancia Grande, Javier Goldin. Mientras que desde Juntos por el Cambio estuvieron Néstor (Neco) Ruiz Díaz (electo en Estación Yeruá) y Rita Álvarez (Nueva Escocia).