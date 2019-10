Cresto aseguro que “no hay fuego cruzado” con el campo y llamo a combatir juntos la pobreza y el hambre

En declaraciones a la emisora local LT 15, el intendente Enrique Cresto se refirió al entredicho que surgió en los últimos días con el sector agropecuario en torno al debate por los índices de la pobreza que difundió el INDEC. “Fuego cruzado no hay”, aclaró el intendente Cresto, en referencia a publicaciones de medios especializados en la temática rural que aseguraron que el Intendente había acusado al campo de generar pobreza y, al mismo tiempo, dieron cuenta de los duros cuestionamientos que la Mesa de Enlace había dirigido al jefe comunal.

“La confrontación no es mi forma de trabajar, si algo me ha caracterizado en estos cuatros años como Intendente es buscar siempre el consenso. Y por esta forma de trabajar tuve el acompañamiento de casi el 60 % de los concordienses para estar al frente de la Municipalidad por cuatro años más”, respondió a la consulta periodística sobre su “enfrentamiento” con el campo. Cresto se mostró sorprendido por las expresiones de los ruralistas y no dudó en señalar que se debe a una interpretación errónea de su análisis sobre la problemática de la pobreza. Asimismo, destacó el trabajo articulado entre el gobierno local y los sectores de la actividad primaria y productiva a través del Consejo Municipal de la Producción y el Desarrollo.

EL ANÁLISIS ECONÓMICO QUE DESPERTÓ POLÉMICA

“Lo que yo expliqué en estos días, como lo venimos haciendo hace rato, es que en la Argentina de hoy tanto un trabajador en el arándano, en la actividad agropecuaria, en el comercio, en la industria, e inclusive en el Estado, en cualquier paritaria del sector privado y también en la paritaria municipal, están todos por debajo de la línea de la pobreza. Porque las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri elevaron el costo de vida de la canasta básico, por ejemplo, por encima de los 30 mil pesos y muy pocos llegan a cubrir esos costos que toma el INDEC como referencia para definir si alguien es pobre o no”, argumentó el Intendente.

“Es imposible no caer por debajo de la línea de la pobreza con un Gobierno Nacional que no detiene la inflación, que no frena el aumento de precios y que aplica tarifazos todos los meses. Hoy en Concordia hay muchísima gente que aún trabajando o incluso teniendo dos empleos es pobre”, subrayó.

Asimismo – y reforzando su nulo interés de confrontar con el sector rural por estas cuestiones – Cresto señaló que “yo vengo de una familia agropecuaria. Mi abuelo fue socio fundador de la Asociación de Citricultores, de la Junta Provincial de la Citricultura, de la Cooperativa Arrocera, de la Cooperativa de Agricultores. Mi padre trabajó en el sector productivo y metalúrgico. Nosotros tenemos una empresa de servicios y publicidad que varios años de trayectoria comercial. Así que conozco muy bien y de primera mano la importancia de la actividad primaria para Concordia y la región, por lo que me sorprende que alguien pueda pensar que le voy a echar la culpa al campo por la pobreza”, remarcó.

“De hecho, mi gestión comenzó haciendo un canje de tierras con la Sociedad Rural para lograr la ampliación del Parque Industrial y es un proyecto en el que vengo trabajando desde que era Senador”, insistió Cresto. Y destacó la importancia de haber conformado el Consejo Municipal de la Producción, “para tener una vinculación directa con cada una de las actividades productivas, poniendo a disposición en un trabajo articulado los recursos y las herramientas de la administración pública local”, remarcó.

EL ENEMIGO ES LA POBREZA

“Cuando el gobernador Gustavo Bordet dice que Concordia tiene poco empleo público y por eso la pobreza impacta más en Concordia, lo que está señalando es que la actividad laboral principal de la ciudad es el empleo privado. No dice que tiene que haber más empleo público. Todo lo contrario”, defendió Cresto. “La Municipalidad de Concordia, por ejemplo, es un modelo en organización laboral, ha sido gobernada por el peronismo y tiene menos empleados públicos que la Municipalidad de Paraná, por ejemplo. Cuando mi padre fue Intendente en el año ’95, la Municipalidad tenía 2100 empleados, y hoy tiene 1800 empleados. Eso quiere decir que hay una política de recursos humanos, de llegar a un empleado cada cien habitantes”, dijo, para después comparar que “en Paraná, un Municipio gobernado por Cambiemos, hay cuatro empleados cada cien habitantes”.

“Concordia depende muchísimo de las variables económicas nacionales. Porque no hay los niveles de empleo público que hay en las capitales de provincia y nosotros cuidamos muy bien la evolución y calidad del empleo público, porque sabemos que no es incrementando la planta de personal del municipio que se solucionan los problemas. Acá la dinámica económica depende exclusivamente del sector productivo, comercial e industrial. Y si al país le va bien a Concordia le va bien, pero cuando al país le va mal, en Concordia se siente mucho, como ahora. Esa es una realidad innegable, pero no por eso dejamos de trabajar para transformar esa realidad”, dijo Cresto.

“Pero acá el enemigo no es el pobre ni el que trabaja para salir de la pobreza, el enemigo de todos, de los políticos, del campo, de los gobernantes y de todos los sectores tienen que ser la pobreza y el hambre. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar juntos para erradicar estos males que tanto sufrimiento generan en tantas familias y que frenan el desarrollo del país. Eso es lo que estamos proponiendo y haciendo todos los días”, concluyó Cresto.