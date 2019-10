En Parana la UNER le entrego el titulo Honoris Causa a Nora Cortiñas

La activista por los Derechos Humanos, Norita Cortiñas, recibió el título Honoris Causa este viernes al mediodía por parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El Honoris Causa es la máxima distinción académica otorgada por la universidad. El reconocimiento a Nora Irma Morales de Cortiñas fue propuesto por la Facultad de Trabajo Social (FTS), y el Consejo Superior de la universidad lo aprobó mediante la Resolución número 105/2019.

El título constituye un reconocimiento al aporte de Cortiñas en el campo humanístico, social, cultural, político y particularmente, en el de los Derechos Humanos, tanto en nuestro país como en el exterior.

En el Aula Magna de la FTS, la integrante de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) dedicó el reconocimiento “a los detenidos y detenidas desaparecidos. A las Madres y los Padres que quedaron en el camino de la búsqueda de memoria, verdad, y justicia. A mi familia, que me acompaña y me acompañó. A mi marido que me acompañó y sufrió más que yo porque él se quedaba en casa mientras yo salía a la calle y no sabía si volvía. A mi hijo Marcelo, que lo dejé por salir a buscar a Gustavo. A toda la gente que nos acompaña. Las Madres no estuvimos solas, y ahora nos acompañan dos o tres generaciones”.

Estuvieron presentes las ministras de Salud y Desarrollo Social, Sonia Velázquez y Laura Stratta (respectivamente); el defensor Adjunto de Paraná, Pablo Donadío; el titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Paduán y decanos de distintas facultades, entre otros.

Ante la atenta escucha del público y después de recibir el título, la referente de la lucha por los Derechos Humanos dejó su mensaje: “Vamos a poder reconstruir todo lo que en este país se luchó, porque no fueron sólo estos últimos años. Tenemos que saber que en nuestras manos está salvar a la República, al Pueblo, a la Nación, porque si seguimos así la perdemos. Debemos estar en la calle y decir todo lo que sentimos y queremos defender. No les tengamos miedo, ellos nos tienen miedo a nosotros. ¡Cuántas cosas tenemos para luchar! No tenemos que bajar los brazos, no nos cansemos. Ninguna mañana nos levantemos y digamos ‘van otros’. Esta lucha no la hizo una sola Madre. La hicimos en la calle entre todas, con los padres”.

Posterior a esta entrega, Nora se dirigió durante la tarde al Barrio paranaense Antártida Argentina, donde fue la inauguración de la biblioteca popular Nora Cortiñas.

Luego participó de la presentación del libro Norita: la madre de todas las batallas. Fue en la FTS, con la presencia también de su autor, Gerardo Szalkowicz. La presentación culminó con un espacio cultural en el patio de la facultad.