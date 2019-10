Avanzan los trabajos preliminares en la zona del Aeropuerto y Parque Liquidambar

Desde hace algunas semanas se puede observar la realización de tareas de desmonte de pinos y eucaliptos añejos en el predio municipal lindante a las termas y el Parque Liquidambar, en el marco del programa de obras que permitirá acondicionar este espacio e impulsar el desarrollo de tres proyectos de alto impacto positivo para la ciudad.

Al mismo tiempo, estas tareas permiten reducir el riesgo de siniestros forestales, según lo recomendado por especialistas en la materia que señalaron la antigüedad y condición inerte de varios de estos árboles – que no son nativos de la región – como elementos que incrementan la posibilidad de incendios en este sector y las zonas aledañas.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la reforestación del predio está contemplada dentro de los alcances del programa de Arbolado Urbano que lleva adelante el municipio; en consecuencia, los árboles cortados serán reemplazados por especies autóctonas de la zona, de acuerdo a lo previsto en los tres proyectos a desarrollarse en el lugar.

AEROPUERTO INTERNACIONAL

En el límite este, se reserva espacio para la playa de estacionamiento del futuro Aeropuerto Multimodal Binacional, que será construido a través del crédito destinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del Programa de Desarrollo Económico, Turístico y Cultural de la Región de Salto Grande.

PROMAR II

En las proximidades de la avenida Monseñor Rosch se ejecutará el Complejo Terapéutico Termal de Discapacidad Promar II, que será el único en su especialidad en la región.

DESARROLLO TERMAL

Tanto en el Promar II, como en el proyecto de ampliación del desarrollo termal en la zona se utilizará el excedente de agua termal del pozo ya existente, potenciando la utilización de un recurso natural que representará más beneficios y crecimiento para la región.

El desarrollo termal del lugar se perfila como un recurso turístico para los próximos 30 años y ya tiene en marcha su proyecto ejecutivo con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

TRANSPARENCIA

Previo al inicio de los trabajos en el lugar, se procedió a licitar la venta (según valuación INTA) del antiguo y poco mantenido monte de eucaliptos y pinos, siendo la oferta ganadora la de un importante aserradero de la zona, que ya está culminando su labor en el predio. Luego, se procederá a realizar un nuevo llamado a licitación pública para el destoconado del terreno.

Finalmente, desde las áreas intervinientes se remarcó que no siendo el afectado un monte nativo (que no goza de la intangibilidad) se decidió avanzar con un plan de reforestación con especies autóctonas, de manera tal de recuperar la armonía ambiental del predio, generando además un impacto beneficioso para el entorno natural que los pinos y eucaliptos no pueden ofrecer.